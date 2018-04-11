iPhone 8红色特别版真机上手：超高回头率
4月10日，苹果发布了红色特别版的iPhone 8，今年的特别版iPhone 8与去年不同，其前面板改为黑色玻璃，与红色的玻璃背板形成了个性非常鲜明的红黑配色，看起来骚气十足。现在已有外媒拿到了这款手机，让我们一起来看看它的外观设计究竟如何。
两代红色产品对比
由于今年的iPhone 8采用了玻璃材质的后壳，所以从质感上来说比iPhone 7的红色特别版要好上不少。在光线的照射下，曲面的红色玻璃背板会反射出流光，将其拿在手中，相信大家都会对它的外观赞叹不已。
iPhone 8与iPhone 8 Plus
iPhone 8与iPhone 8 Plus
此外，iPhone 8红色特别版的背部还印有（PRODUCT）RED的字眼，不过根据过往经验来看，我们在国内买到的版本应该不会有相应的字样出现。
iPhone 8系列红色特别版均已上架
目前红色特别版的iPhone 8/iPhone 8 Plus均已上架，售价分别为5888元起（iPhone 8）与6688元起（iPhone 8 Plus），官方显示2个工作日内即可发货。
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏