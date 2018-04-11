新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

iPhone 8红色特别版真机上手：超高回头率

2018年04月11日11:14  手机中国   收藏本文     

　　4月10日，苹果发布了红色特别版的iPhone 8，今年的特别版iPhone 8与去年不同，其前面板改为黑色玻璃，与红色的玻璃背板形成了个性非常鲜明的红黑配色，看起来骚气十足。现在已有外媒拿到了这款手机，让我们一起来看看它的外观设计究竟如何。

两代红色产品对比两代红色产品对比

　　由于今年的iPhone 8采用了玻璃材质的后壳，所以从质感上来说比iPhone 7的红色特别版要好上不少。在光线的照射下，曲面的红色玻璃背板会反射出流光，将其拿在手中，相信大家都会对它的外观赞叹不已。

iPhone 8与iPhone 8 PlusiPhone 8与iPhone 8 Plus
iPhone 8与iPhone 8 PlusiPhone 8与iPhone 8 Plus

　　此外，iPhone 8红色特别版的背部还印有（PRODUCT）RED的字眼，不过根据过往经验来看，我们在国内买到的版本应该不会有相应的字样出现。

iPhone 8系列红色特别版均已上架iPhone 8系列红色特别版均已上架

　　目前红色特别版的iPhone 8/iPhone 8 Plus均已上架，售价分别为5888元起（iPhone 8）与6688元起（iPhone 8 Plus），官方显示2个工作日内即可发货。

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果iPhone8红色

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有