iPhone 8红色特别版真机上手：超高回头率

4月10日，苹果发布了红色特别版的iPhone 8，今年的特别版iPhone 8与去年不同，其前面板改为黑色玻璃，与红色的玻璃背板形成了个性非常鲜明的红黑配色，看起来骚气十足。现在已有外媒拿到了这款手机，让我们一起来看看它的外观设计究竟如何。

两代红色产品对比

由于今年的iPhone 8采用了玻璃材质的后壳，所以从质感上来说比iPhone 7的红色特别版要好上不少。在光线的照射下，曲面的红色玻璃背板会反射出流光，将其拿在手中，相信大家都会对它的外观赞叹不已。

iPhone 8与iPhone 8 Plus

iPhone 8与iPhone 8 Plus

此外，iPhone 8红色特别版的背部还印有（PRODUCT）RED的字眼，不过根据过往经验来看，我们在国内买到的版本应该不会有相应的字样出现。

iPhone 8系列红色特别版均已上架

目前红色特别版的iPhone 8/iPhone 8 Plus均已上架，售价分别为5888元起（iPhone 8）与6688元起（iPhone 8 Plus），官方显示2个工作日内即可发货。