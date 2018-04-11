果粉吐槽iPhone X 这几点再不改直接脱粉

一年一度的苹果发布会可以说就是每年的科技春晚，每当新iPhone到来之际都会引发果粉们的一阵疯狂。2017年也是乔布斯发布第一款iPhone的十周年，苹果为了纪念乔布斯也对延续了三代外观的iPhone进行大刀破斧的改革，推出了第一款全面屏旗舰手机iPhone X。当然产品并非十全十美，接下来我们就来小小的罗列一下iPhone X的几个槽点，相信大家看了都能找到共鸣。

灰色iPhone X再陷掉漆门

说起iPhone掉漆的历史那就要追述到2012年，那一年发布的iPhone 5可以说是第一次颠覆了乔布斯时代的设计，将延续5年的3.5英寸屏幕升级到了4英寸。另外两款全新的黑白配色也确实吸引了众多消费者的青睐。然而万万没想到的是黑色版本的iPhone 5掉漆十分严重，严重到稍微用指甲用力刮刮都有可能掉漆。后来也经过证实这是也由于阳极氧化铝对深色不稳定所致，这也致使后来的iPhone彻底取消了纯黑色版本。

深空灰色iPhone X边框存在掉期现象

时间回到现在的iPhone X，掉漆问题再度回归，这回掉漆却是四周的金属边框，而且又是深空灰版本，看来深空灰（黑色）真是多事之色啊。从此前网络上网友提供的照片来看，充电接口和SIM卡槽的掉漆现象最为严重。

Lightning数据接口掉期现象最为严重

据了解，所有掉漆的手机均集中在深空灰版，因为其金属边框采用了一种名为“物理气相沉淀”的技术，来确保边框与玻璃机身在颜色上完美融合。虽然技术听上去很高大上，但实际体验上来看确实比较脆弱。而目前能解决这一现象的只能是带个壳子或者选择白色版本，掉漆问题恐怕应该是下一代iPhone X最应该解决的问题。

Face ID有时候并不方便

Face ID是靠iPhone X顶部一小块没被屏幕覆盖的区域所实现。这一小块区域集成了多达八个组件，除了麦克风、扬声器、前置摄像头、环境光传感器、距离感应器等我们熟知的部分，还集成了红外镜头、泛光感应元件（Flood illuminator）、点阵投影器。

iPhone X“刘海”内集成了多个传感器模块

首先有一点必须要承认，Face ID做的确实非常棒，可以说在目前智能手机中Face ID称得上是最安全的解锁方式之一。无论是在准确率还是在暗光情况下都能做到成功解锁，但万万没想到，在我们躺着解锁时就会出现小问题。相信许多拥有iPhone X的小伙伴都有侧躺解锁不成功的情况，其原因用两句白话解释就是，第一是半个脸埋在枕头里Face ID识别不出来，第二就是侧躺时小脸蛋发生了形变，Face ID不认识了。

iPhone X新增Face ID功能

另一个被大家吐槽的一个点就是在下载APP时，利用iPhone X下载APP要比普通Touch ID更加麻烦一些。在拥有Touch ID的iPhone中下载APP时只需要扫描自己的指纹即可下载，但在iPhone X上面，需要用户双机电源键，再进行面部验证，在步骤上要更加繁琐一些。

“刘海屏”真心有点看不惯

可能是因为笔者看惯了传统手机的样式，在第一次看到iPhone X的那一条“刘海”的时候真的有些不习惯，好不好看先放在一边，就这“刘海”旁边的这两块区域着实有些尴尬。

只有iPhone X拥有独特的Anemoji表情

刚才在介绍Face ID的时候也科普了一下，这一小块“刘海”中集成了多种感光元件，也是苹果为了全面屏不得不妥协的方法。但由于这一小块“刘海”的加入，导致在正常界面中无法显示电量百分比和运营商等信息，而想要查看这方面信息就必须下拉打开控制中心来查看。

至于这块“刘海”好不好看可能就是见仁见智了，或许接受了这块区域也就习以为常。相信在下一代iPhone X中还依然会采用这样的设计，但还是希望苹果在后续的系统更新中可以允许用户自定义“刘海”周围这两块区域，或为这块区域加入其它功能。

光效人像模式看看就好

在去年推出的iPhone 8 Plus和iPhone X中都增加了全新的光效人像模式，通过A11芯片的强大处理能力，可以让iPhone的人像模式拥有更多的玩法。但经过体验之后，想必各位小伙伴都跟笔者有同样的想法，期望过高。

iPhone 8 Plus/iPhone X拥有多种光效人像模式

人像模式是从iPhone 7 Plus一同推出，不得不说iPhone中的自然光模式下的人像背景虚化能力确实在智能手机中数一数二。而到了iPhone 8 Plus和iPhone X中新增的几款人像模式等效就只能用鸡肋来形容，尤其是黑白单色舞台光人像模式，非常考验拍摄人的手法以及对光线有严苛的要求，因此几种光效模式的可用场景真的屈指可数。

苹果官方人像模式样张

总的来说，今年iPhone X中的后置双摄确实很强悍，双1200万像素摄像头还支持双光学防抖，可以说目前在智能手机里照中能超越iPhone X的也是屈指可数。但光效人像模式确实有些鸡肋，相信小伙伴买了iPhone X这个功能应该很少有用到吧。

续航问题仍然有待提升

纵观iPhone发展这十年，续航问题是一直是最让人头疼的地方，好在后来有Plus系列大电池多少弥补了这一问题，但仍然没有实质性的解决。

iPhone X采用“L”形电池

此次iPhone X内部创新性的采用了“L”形容量为2716mAh电池，相较于iPhone 8 Plus的2675mAh要稍高一些。iPhone X是苹果首款OLED屏幕的iPhone机型，它拥有一块5.8英寸比例为2.17：1比例的屏幕，由于采用了无边框设计，因此iPhone X的实际面积要比iPhone 8 Plus小了2.6%。

iPhone X续航实测

可以看到2716mAh的电池在众多安卓手机中并不能算得上是很高，经过中关村在线的5小时续航测试包括拍照30分钟、视频播放30分钟、社交软件30分钟、即时通讯30分钟、网页浏览30分钟、大型游戏30分钟、在线音乐30分钟、电子书阅读30分钟最终剩余电量35%。这个成绩称不上特别出色，所以一天一充肯定是少不了。

接近万元 你的“肾”还好吗？

经常关注手机圈的小伙伴想必都对苹果手机有“割肾买苹果”的印象，主要是几年以前有新闻报道一小伙为了买iPhone不惜去卖肾，因此而得名。从另一个角度来讲也是吐槽近几年的iPhone售价确实是水涨船高。

iPhone X 256GB版本售价高达9688元

记得当年购买iPhone 4的时候，一台手机将近四五千元的售价就已经让人叹为观止。而随着时间的推移，通货的膨胀使iPhone X在今年的售价更是高达9688接近万元的价格。在这里笔者不得不吐槽一下通货膨胀的速度堪比博尔特，而涨工资的速度却慢如龟。

其实也能理解iPhone X之所以会有如此高的售价主要是因为背后的研发成本确实很高，先进的Face ID和屏幕以及令人难以置信的拍照体验都非常有价值，恐怕就连果粉也要考虑再三了。

写在最后

总的来说虽然有以上一些吐槽点，但仍然不排除iPhone X是一部非常出色的手机。毕竟只要是产品就会有或多或少的缺陷，所谓最好的手机也只是在一些方面做的比较出色而已。但iPhone X的成功恰恰是由于它拥有足够的优秀功能可以让用户忽略其中的不足。而吐槽也是希望产品可以做的更好，希望品牌去改进来为用户带来更加出色的产品。

可以说iPhone X就目前的实力而言在行业内领先的地位还仍然无法撼动。但是笔者在最后还是想强调一下，再好的产品也要根据自己的预算来选购手机，近万元的售价对于大部分普通上班族和学生党来说负担确实不小，因此理性选择最适合自己的手机才是最重要的。