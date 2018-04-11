时代变化太快，智能产品更新也是分分钟钟的事儿，像手机可以说是一两年一换，今年出新品，去年的就成老古董了，秉着买新不买旧的原则，还是让人有点吃不消。虽然新产品在功能和外观上有着变化，可是大多数人还是希望一部新机能多用几年。

手机过时的四个症状 超过3个就要换机了

一般来说，价值越高、价格越贵的电器，使用寿命会越长，但这个规律不适用于智能手机。与家用电器相比，现在的智能手机更像是一个彰显个性的快速消费品，除了实用价值之外，还是一个装饰品。在某种程度上，手机能反映一个人的审美观念，所以它不会一成不变。

回顾最近三个月这段时间，许多厂商都在这个时间段发布了旗下年度旗舰，因为在一年中，手机发展到这个时间段，当年或者下半年的手机外形、性能等各方面基调基本确定。因此近几月发布的旗舰手机，在外观、配置等各方面都处于行业顶尖水平。

那么，在智能手机高速发展的今天，你觉得多久换一次手机才合适呢？有人说，有钱的话，当然是一年一换。也有人说，如果手机能用，基本上不考虑换手机。但是，如果手机出现以下这些特征，并中了三个，你的手机就一定要换了。

屏幕尺寸太小 这款手机不只有全面屏

手机屏幕越来越大是手机发展的主流趋势，从最早功能机时代开始，手机的屏幕已经从一点几英寸慢慢增长到了有三四英寸的大小。而进入智能机时代，以iPhone为例，3.5英寸的iPhone 4，4英寸的iPhone 5，4.7英寸的iPhone 6，再到5.5英寸的iPhone 6 Plus和5.8英寸的iPhone X，屏幕就是在越来越大。

最早的时候，乔布斯曾经说iPhone 4的3.5英寸的大小就是最适合的了，不过人的需求是越来越多的，我们现在的手机赋予了更多的功能，我们用它玩游戏，看电影，这些都是屏幕越大体验越好的。有这样的需求手机屏幕就做的越来越大。

全面屏成代替小屏手机的最佳选择

虽然大屏人人爱，但手机体积不能无限增长，所以提升屏占比成了手机厂商努力的目标，“全面屏”手机概念不仅革新了厂商的生产方式，更让智能手机用户不再满足于曾经所谓的“大屏手机”。

对于大部分智能手机用户而言，手机屏幕的好坏对一款手机的使用来说至关重要。所以，如果你的手机屏幕在5英寸以下，而且分辨率在1080P以下，手机的显示效果就会很粗糙，赶紧换手机吧。

vivo屏下指纹黑科技成未来全面屏手机新趋势

换机的首选当然最好是全面屏手机，不过，当下全面屏已成为主流手机的标配，相比一些厂商的发布机型，只对某些功能硬件进行了优化升级，并没有太多的黑科技，当然对于一些创新型厂商来说还是推出了眼前一亮的机型，就拿vivo X21来说，除了传承了一贯优良做工和功能外，在X21加入了屏幕指纹技术，通过屏幕发出的强光照亮指纹纹路，进而识别指纹完成解锁，从用户的反馈来看，得到了非常的高的评价。这种屏幕识别技术，相信也是接下来很多厂商跟风的技术之一。

处理器型号太旧 这款机子助你轻松吃鸡

处理器是手机最核心的部件之一，处理器的优劣直接决定手机本身的使用体验。如果你的手机是前几年的机型，处理器也是前几年的，那么手机基本上就过时了，可以考虑更换手机了。

高通骁龙处理器是安卓高端手机的首选

选对处理器，基本上你的手机就选对一大半了。虽说市面上推陈出新的手机更迭频繁，但实际上内置的处理器总归是主流的那几家。如果是的高通处理器，就没有太大问题。如果是联发科那么游戏党就需要注意了。重点说一说高通的处理器，8字开头的是高通的旗舰级芯片，6字开头为高通的中高端芯片，4或2开头为高通的低端芯片。

目前手机处理器的市场格局是，除自家独占的产品外，高通已经牢牢统治了安卓高端手机市场。我的建议是，如果选购高端产品，认准高通是不会错的。

三星Galaxy S9+配备了高通骁龙845处理器

如果你的预算在3000元以上了，稳稳的找搭载了骁龙845处理器的吧。从体验来看，骁龙845无论在日常使用或者一些高性能要求的图形转换中都能轻松胜任。如果你是一个手游发烧者，对手机性能有着极高的要求，我认为你距离一部性能好的手机只差一个三星Galaxy S9。

相较于三星S8的骁龙835处理器，三星Gslaxy S9及S9+搭载的是更高级的骁龙845处理器，性能提升25%，安兔兔跑分高达25万，玩吃鸡游戏可以更加流畅，手机发热也得到良好的控制。可以让你在玩游戏的时候不卡顿，快如闪电，后台切换操作流畅自如，给你更加畅快的游戏体验，紧跟你的神走位。

手机内存太小 6GB标配高性价比青年良品

除了处理器，手机内存也是影响手机体验的重要一环，这将决定了我们可以安装多少APP、存储多少视频。如果你的手机的运行内存在2GB及以下，闪存在16GB及以下的话，那么手机的卡顿将会异常严重，而且用不了多久就需要清理一次内存，非常糟心。

手机内存太小影响手机的流畅性，也会影响手机的性能

现在的手机内存是越来越大了，手机存储也是越来越大了，最大的手机存储目前是256GB，最大的运行内存是8GB，那多大的才适合你呢？

第一：首先看你是否会有下载电影的习惯，有很多机友们都会在上下班时打法时间，在手机上看视频，为了省一些流量会手机下载电影，但这样就会非常考验手机内存容量了

第二：玩游戏，普通游戏玩家64GB甚至更低都足够使用，但骨灰级玩家。会在手机安装大量游戏，如果内存不够就连装都装不上去了。

第三：新买手机的一段时间里内存还是足够用的，但是随着时间的推移，要装的App越来越多，要存的歌曲和电影也越来越多，特别拍照片视频什么的，64GB用不了多久就会不够，128GB才差不多。

第四：现在不管是拍照视频清晰度，拍照像素，还是音乐音质都越来越高，如果想要手机永久保存，还是要考虑更大内存。

魅蓝E3是一部给年轻人最便宜的大内存手机

有些朋友会问了，你刚刚推荐的最顶级的高通骁龙845的手机价格都那么贵了，那拥有超大内存的手机能便宜的了吗？其实不然，如今很多2000元以下的手机都内置了超大内存，像前不久刚刚发布的魅蓝E3就是一款全系标配6GB运行内存的手机，同时还配备了64GB和128GB两种规格的存储空间，对于不太喜欢删东西的朋友来说，6GB+128GB的内存组合完全日常够用。

过去，“性能怪兽”往往形容顶级配置的旗舰机型，它们不但拥有当前最强大的高性能处理器，同时内存和储存空间也是完全超过需求的配置。虽然看上去十分强大，但往往售价高昂，而如今这款魅蓝E3则给预算在2000元以下的用户一个绝佳的选择。

电池太小不支持快充 这款旗舰碾压苹果

不少用户手机用到一段时间后，耗电量就出奇地快。相信很多人都有过这样的困扰：手机使用一段时间后突然就掉电很快，早上出门前才充满电，没怎么用，下午就显示快没电了。更严重的，待机一晚上就“元气大伤”，掉电超过50%，真是时刻都有摔机的冲动。

电池容量过低是否让你很无助？

现在很多过时的手机搭配的电池容量只有2000mAh左右，而且电池会随着循环次数的增多而逐渐损耗。另外，现在人们对手机的依赖越来越高，当然在手机上花费的时间也是越来越长，如果你的手机电池容量很低，而且还不支持快充功能，那就很难再满足你的需求了，可以更换手机了。

使用iPhone手机的都知道，苹果手机可以说除了比较贵这个缺点以外，最大的缺点就是电池容量小，不太耐用。如果是手机重度用户的话，苹果手机可能用个五六个小时就得充电了。

HUAWEI Mate 10不但电池容量大， 更有AI让手机更省电

时至今日，手机电池的技术已经发展的非常成熟了，目前国产手机里面已经有很多大容量电池的手机了，比如华为Mate 10全系标配4000mAh大容量电池，如果你只是一个中等强度用户，这个电池可能可以支撑你两天的用量。

同时，华为Mate 10借助首款人工智能芯片麒麟970和EMUI 8.0智慧引擎技术，引入智慧节电技术，让你可以玩上更久，5V4.5A规格的高速快充，这让早晨忘记了充电的或是找到一个充电处，只能短时间充一分电的用户，都能用较短的时间获得足够的电量。

写在最后：

就前面的分析来说，人们换机的动力主要来自硬件和软件的提升，普通消费者买手机只要希望用1年甚至更久，所以有些参数还是要慎重一些、至于手机系统，除了苹果的iOS外，其它安卓厂商的系统，各式各样，但作为普通用户来讲，无非操作习惯以及优化能力，差距不至于会影响很大，不知道大家准备买什么手呢今年。