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手机过时的四个症状 超过3个就要换机了

手机过时的四个症状 超过3个就要换机了
2018年04月11日 07:36 中关村在线
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　　时代变化太快，智能产品更新也是分分钟钟的事儿，像手机可以说是一两年一换，今年出新品，去年的就成老古董了，秉着买新不买旧的原则，还是让人有点吃不消。虽然新产品在功能和外观上有着变化，可是大多数人还是希望一部新机能多用几年。

手机过时的四个症状 超过3个就要换机了手机过时的四个症状 超过3个就要换机了

　　一般来说，价值越高、价格越贵的电器，使用寿命会越长，但这个规律不适用于智能手机。与家用电器相比，现在的智能手机更像是一个彰显个性的快速消费品，除了实用价值之外，还是一个装饰品。在某种程度上，手机能反映一个人的审美观念，所以它不会一成不变。

　　回顾最近三个月这段时间，许多厂商都在这个时间段发布了旗下年度旗舰，因为在一年中，手机发展到这个时间段，当年或者下半年的手机外形、性能等各方面基调基本确定。因此近几月发布的旗舰手机，在外观、配置等各方面都处于行业顶尖水平。

　　那么，在智能手机高速发展的今天，你觉得多久换一次手机才合适呢？有人说，有钱的话，当然是一年一换。也有人说，如果手机能用，基本上不考虑换手机。但是，如果手机出现以下这些特征，并中了三个，你的手机就一定要换了。

　　屏幕尺寸太小 这款手机不只有全面屏

　　手机屏幕越来越大是手机发展的主流趋势，从最早功能机时代开始，手机的屏幕已经从一点几英寸慢慢增长到了有三四英寸的大小。而进入智能机时代，以iPhone为例，3.5英寸的iPhone 4，4英寸的iPhone 5，4.7英寸的iPhone 6，再到5.5英寸的iPhone 6 Plus和5.8英寸的iPhone X，屏幕就是在越来越大。

　　最早的时候，乔布斯曾经说iPhone 4的3.5英寸的大小就是最适合的了，不过人的需求是越来越多的，我们现在的手机赋予了更多的功能，我们用它玩游戏，看电影，这些都是屏幕越大体验越好的。有这样的需求手机屏幕就做的越来越大。

全面屏成代替小屏手机的最佳选择全面屏成代替小屏手机的最佳选择

　　虽然大屏人人爱，但手机体积不能无限增长，所以提升屏占比成了手机厂商努力的目标，“全面屏”手机概念不仅革新了厂商的生产方式，更让智能手机用户不再满足于曾经所谓的“大屏手机”。

　　对于大部分智能手机用户而言，手机屏幕的好坏对一款手机的使用来说至关重要。所以，如果你的手机屏幕在5英寸以下，而且分辨率在1080P以下，手机的显示效果就会很粗糙，赶紧换手机吧。

vivo屏下指纹黑科技成未来全面屏手机新趋势vivo屏下指纹黑科技成未来全面屏手机新趋势

　　换机的首选当然最好是全面屏手机，不过，当下全面屏已成为主流手机的标配，相比一些厂商的发布机型，只对某些功能硬件进行了优化升级，并没有太多的黑科技，当然对于一些创新型厂商来说还是推出了眼前一亮的机型，就拿vivo X21来说，除了传承了一贯优良做工和功能外，在X21加入了屏幕指纹技术，通过屏幕发出的强光照亮指纹纹路，进而识别指纹完成解锁，从用户的反馈来看，得到了非常的高的评价。这种屏幕识别技术，相信也是接下来很多厂商跟风的技术之一。

　　处理器型号太旧 这款机子助你轻松吃鸡

　　处理器是手机最核心的部件之一，处理器的优劣直接决定手机本身的使用体验。如果你的手机是前几年的机型，处理器也是前几年的，那么手机基本上就过时了，可以考虑更换手机了。

高通骁龙处理器是安卓高端手机的首选高通骁龙处理器是安卓高端手机的首选

　　选对处理器，基本上你的手机就选对一大半了。虽说市面上推陈出新的手机更迭频繁，但实际上内置的处理器总归是主流的那几家。如果是的高通处理器，就没有太大问题。如果是联发科那么游戏党就需要注意了。重点说一说高通的处理器，8字开头的是高通的旗舰级芯片，6字开头为高通的中高端芯片，4或2开头为高通的低端芯片。

　　目前手机处理器的市场格局是，除自家独占的产品外，高通已经牢牢统治了安卓高端手机市场。我的建议是，如果选购高端产品，认准高通是不会错的。

三星Galaxy S9+配备了高通骁龙845处理器三星Galaxy S9+配备了高通骁龙845处理器

　　如果你的预算在3000元以上了，稳稳的找搭载了骁龙845处理器的吧。从体验来看，骁龙845无论在日常使用或者一些高性能要求的图形转换中都能轻松胜任。如果你是一个手游发烧者，对手机性能有着极高的要求，我认为你距离一部性能好的手机只差一个三星Galaxy S9。

　　相较于三星S8的骁龙835处理器，三星Gslaxy S9及S9+搭载的是更高级的骁龙845处理器，性能提升25%，安兔兔跑分高达25万，玩吃鸡游戏可以更加流畅，手机发热也得到良好的控制。可以让你在玩游戏的时候不卡顿，快如闪电，后台切换操作流畅自如，给你更加畅快的游戏体验，紧跟你的神走位。

　　手机内存太小 6GB标配高性价比青年良品

　　除了处理器，手机内存也是影响手机体验的重要一环，这将决定了我们可以安装多少APP、存储多少视频。如果你的手机的运行内存在2GB及以下，闪存在16GB及以下的话，那么手机的卡顿将会异常严重，而且用不了多久就需要清理一次内存，非常糟心。

手机内存太小影响手机的流畅性，也会影响手机的性能手机内存太小影响手机的流畅性，也会影响手机的性能

　　现在的手机内存是越来越大了，手机存储也是越来越大了，最大的手机存储目前是256GB，最大的运行内存是8GB，那多大的才适合你呢？

　　第一：首先看你是否会有下载电影的习惯，有很多机友们都会在上下班时打法时间，在手机上看视频，为了省一些流量会手机下载电影，但这样就会非常考验手机内存容量了

　　第二：玩游戏，普通游戏玩家64GB甚至更低都足够使用，但骨灰级玩家。会在手机安装大量游戏，如果内存不够就连装都装不上去了。

　　第三：新买手机的一段时间里内存还是足够用的，但是随着时间的推移，要装的App越来越多，要存的歌曲和电影也越来越多，特别拍照片视频什么的，64GB用不了多久就会不够，128GB才差不多。

　　第四：现在不管是拍照视频清晰度，拍照像素，还是音乐音质都越来越高，如果想要手机永久保存，还是要考虑更大内存。

魅蓝E3是一部给年轻人最便宜的大内存手机魅蓝E3是一部给年轻人最便宜的大内存手机

　　有些朋友会问了，你刚刚推荐的最顶级的高通骁龙845的手机价格都那么贵了，那拥有超大内存的手机能便宜的了吗？其实不然，如今很多2000元以下的手机都内置了超大内存，像前不久刚刚发布的魅蓝E3就是一款全系标配6GB运行内存的手机，同时还配备了64GB和128GB两种规格的存储空间，对于不太喜欢删东西的朋友来说，6GB+128GB的内存组合完全日常够用。

　　过去，“性能怪兽”往往形容顶级配置的旗舰机型，它们不但拥有当前最强大的高性能处理器，同时内存和储存空间也是完全超过需求的配置。虽然看上去十分强大，但往往售价高昂，而如今这款魅蓝E3则给预算在2000元以下的用户一个绝佳的选择。

　　电池太小不支持快充 这款旗舰碾压苹果

　　不少用户手机用到一段时间后，耗电量就出奇地快。相信很多人都有过这样的困扰：手机使用一段时间后突然就掉电很快，早上出门前才充满电，没怎么用，下午就显示快没电了。更严重的，待机一晚上就“元气大伤”，掉电超过50%，真是时刻都有摔机的冲动。

电池容量过低是否让你很无助？电池容量过低是否让你很无助？

　　现在很多过时的手机搭配的电池容量只有2000mAh左右，而且电池会随着循环次数的增多而逐渐损耗。另外，现在人们对手机的依赖越来越高，当然在手机上花费的时间也是越来越长，如果你的手机电池容量很低，而且还不支持快充功能，那就很难再满足你的需求了，可以更换手机了。

　　使用iPhone手机的都知道，苹果手机可以说除了比较贵这个缺点以外，最大的缺点就是电池容量小，不太耐用。如果是手机重度用户的话，苹果手机可能用个五六个小时就得充电了。

HUAWEI Mate 10不但电池容量大, 更有AI让手机更省电HUAWEI Mate 10不但电池容量大， 更有AI让手机更省电

　　时至今日，手机电池的技术已经发展的非常成熟了，目前国产手机里面已经有很多大容量电池的手机了，比如华为Mate 10全系标配4000mAh大容量电池，如果你只是一个中等强度用户，这个电池可能可以支撑你两天的用量。

　　同时，华为Mate 10借助首款人工智能芯片麒麟970和EMUI 8.0智慧引擎技术，引入智慧节电技术，让你可以玩上更久，5V4.5A规格的高速快充，这让早晨忘记了充电的或是找到一个充电处，只能短时间充一分电的用户，都能用较短的时间获得足够的电量。

　　写在最后：

　　就前面的分析来说，人们换机的动力主要来自硬件和软件的提升，普通消费者买手机只要希望用1年甚至更久，所以有些参数还是要慎重一些、至于手机系统，除了苹果的iOS外，其它安卓厂商的系统，各式各样，但作为普通用户来讲，无非操作习惯以及优化能力，差距不至于会影响很大，不知道大家准备买什么手呢今年。

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