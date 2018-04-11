手机一键秒变身游戏机 电竞女神为黑鲨打Call

对于经常关注游戏频道和手机频道的各位来说，“黑鲨游戏手机”相信大家绝对不会陌生，作为第一款真正的游戏手机，黑鲨自从曝光后就吸引了大批关注。随着官方对手机的不断预热，玩家们对这款手机的期待也越来越高了。

黑鲨游戏手机发布会倒计时三天

作为一款游戏手机就要有游戏手机的觉悟，在游戏方面必须要有得天独厚的优势。果然今天黑鲨游戏手机官微就放大招了，曝光了“一键Shark”模式，让你的手机能一键进入高性能游戏模式，简直是手游党们的福音啊！

从黑鲨游戏手机官微的最新海报以及之前公布的那半边轮廓可以看出，机身右侧的那唯一一个按键就是所谓的Shark键，或许只需一键就能进入游戏模式。Shark键也应该是黑鲨手机和普通手机最大的区别所在，能让手机在日常操作以及游戏模式中切换自如。

黑鲨游戏手机官方微博爆猛料

那么“Shark”键对游戏玩家来说到底是怎样的存在呢？据官微的文案所说：“从现实进入战场只需一瞬间。”我们可以猜测，在使用黑鲨游戏手机时，想进入游戏模式时只需要开启Shark键，手机就会变身成为一个专门的“游戏机”。我们有理由相信，在游戏时，Shark模式能让手机自动清理其他应用的内存，以此来达到最佳的游戏状态，获得最好的游戏体验。

手机内部的游戏模式

从另一方面来说，一键Shark比起其他的手机中的游戏模式，会更加方便和实用。现在市面上的众多智能手机都有专门的游戏模式，不过在每次开始玩游戏之前，都要开启游戏助手，设置最佳的游戏状态；而黑鲨游戏手机就不需要这些繁琐的步骤，只要一键开关，就能进入游戏模式。

黑鲨游戏手机设计图

在之前曝光的信息中，我们已经了解到了黑鲨游戏手机搭载了全新的骁龙845处理器，堪称安卓处理器中的最强版本，还有“握不死”的X型天线，从信号到性能都给与玩家最佳享受。最重要的是，在本身足够强悍的硬件配置下，黑鲨的一键模式让手机的游戏体验更上一层楼，堪称“特种部队中的特种部队”。

黑鲨游戏手机联手京东手机通讯

最后要说的是，除了强悍的硬软件，黑鲨还与线上第一大的手机零售平台京东签订了三年独家战略合作协议，更为其增加了一层期待的光环。而且，黑鲨游戏手机已经在京东平台开启了预约，并且据京东手机官微透露，3天后的黑鲨发布会中，我们还能在发布会现场看见女神Miss和神秘嘉宾，有了电竞女神和神秘嘉宾的加入，相信会更进一步提升手游党们对黑鲨游戏手机的关注度。