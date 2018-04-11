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罗永浩提前透露锤子旗舰 不是T3/名为R1

罗永浩提前透露锤子旗舰 不是T3/名为R1
2018年04月11日 07:25 手机中国
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　　在此前的访谈和刚刚过去的坚果3发布会上，锤子科技CEO罗永浩先后多次宣布，锤子将于5月15日在鸟巢发布革命性旗舰。由于锤子手机旗下最经典的T系列迟迟没有迎来更新，因此媒体普遍猜测这款神秘产品将是锤子T3。不过昨天晚上，罗永浩提前透露了这款旗舰机的型号名：不是T3，而是叫R1。

　　网友@格瓦西 发微称：个人觉得，5.15的发布会，T3不会是绝对风头，我觉得老罗说的大招，一半以上是他说的全新计算平台。罗永浩转发微博回应：直接给你个干脆的：5.15没有T3。所以，是这次发布会不会推出T3？还是以后干脆就不会有T系列了？正当网友议论纷纷的时候，罗永浩在另外一条微博中给出了疑似的答案。

　　罗永浩透露：本来R-1是打算直接预售的，但是律师看了愚人节视频后（视频上线前）说有法律隐患，所以我们就把已经抢着下了单的几十个全都退了，但保留了他们的联系信息，5.15当天会联系他们，如果他们要买，一定是排在最前面的。

　　不难猜测，老罗口中的R1应该就是此前愚人节视频中提到的Revolution One，该机将搭载“革命性”的操作系统，加入人工智能技术，实现超过200%的效率提升。当然，这台锤子R1是不是手机产品，目前还难以下定论，有人猜测是智能眼镜，你觉得呢？

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