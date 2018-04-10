iPhone 8换屏请谨慎：可能修完变砖
2018年04月10日08:35 新浪手机 收藏本文
新浪手机讯 4月10日上午消息，一些用户发现，通过第三方换屏的iPhone 8手机，在升级了iOS 11.3之后无法使用，民间俗称“变砖”。
这种情况应该与去年类似，苹果在其屏幕内有定制的配套芯片，官方渠道或授权维修商在更换屏幕组件时候会升级芯片，而无资质的第三方渠道则无法升级，结果就是iOS系统禁止了触控使用。
iPhone 8拆解图片
目前还不清楚苹果是否会通过升级解决这个问题。因为此问题，一些国外第三方维修点已经表示他们不再为iPhone 8换屏。
当然，我们这里说的是整个屏幕组件，而非屏幕外层玻璃。判断依据就是手机摔了之后液晶显示部分是否受损。
大多数人只是屏幕外层碎了
苹果对自己的产品和维护控制极其严格。此前，第三方维修商对iPhone X有类似的抱怨：在更换环境光传感器或前置摄像头后，会使面部识别功能失效，这一点很好理解，因为这个组件与生物识别安全有关。
第三方商家希望下一个iOS版本升级能解除这个锁定，去年iPhone因为第三方更换home键遇到过类似问题，普遍解释是这是为了防止Touch ID被私自篡改，而如今禁用触控功能则有点奇怪。（晓光）
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏