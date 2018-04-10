想用手机刷公交卡？告诉你当前都谁行

最近iOS 11.3的升级倒是引发了不少的讨论，虽然有让老iPhone用户期待已久的“满血”运行模式的存在，不过发布之后却迅速被另外一项更新抢了风头——那就是iOS终于支持NFC虚拟公交卡了。

虽然这是让无数果粉喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的好消息，但是对安卓用户来说却只能觉得果粉们有些反应过激了：什么？我们都用了三四年的功能你们有什么值得这么激动的？

iPhone终于可以刷卡进地铁了！

不过话虽这么说，但是支持NFC功能的手机不少，能够模拟公交卡的手机其实不多，今天我们就为大家盘点一下目前支持NFC和支持虚拟公交卡的手机都有哪些。

以下是常见的支持NFC功能的具体型号：

三星：Galaxy S6系列、S7系列、S8系列、S9系列；Galaxy Note3系列、Note5系列、Note8系列；Galaxy A9、A8、A7、A5以及J7、J5、J3等……

华为：Mate 7、8、9、10；P10、P10 Plus、P20、P20 Pro等；

荣耀：荣耀6高配版、荣耀7全网通版、荣耀8、9；荣耀V8全网通版、V9、V10等；

苹果：iPhone SE、iPhone 6系列、6S系列、7系列、8系列和iPhone X；

努比亚：Z5系列、Z9、Z9 Max、Z11、Z11 minis、Z17、Z17 mini、Z17s等；

一加：一加手机1、3、5、5T；

小米：小米5、5s、6，小米Note2、3，小米Mix、Mix2、Mix2s等；

锤子：Smartisan T1、T2，Smartisan M1、M1L，坚果、坚果Pro（顶配）、坚果Pro2（顶配）等；

索尼：索尼Xperia Z1、Z3+、Z5、Z5P、XZP、XZ1等；

NFC（近场通讯）其实是一种技术而不是一种应用

因为支持NFC功能的手机数量实在不少，我们在这里只做了较为粗略的统计。简单来看以上提到的品牌目前正在发售的旗舰和高端机型一般都有NFC功能的支持，而中低端机型则不在此列。另外，虽然支持NFC功能的不少，但部分机型的NFC功能不全（如小米Note3）、部分机型的NFC功能需要支持的Sim卡（如荣耀7），所以在购买手机时不能简单地看是否支持NFC功能，而是要看具体支持那些细分的功能。

不过值得表扬的是三星和华为（荣耀），它们两个不仅从很早开始就支持NFC功能，而且支持的机型也涵盖面很广、不只局限在高价机器上。

但是我们此前也说过了，支持NFC功能只是能开启虚拟公交卡的开始。想要刷手机进地铁还需要手机厂商与公交系统之间的谈判与磨合，我们总结了一下目前主流品牌对于公交卡的支持情况：

华为、小米、三星、一加、魅族等几家厂商都已经陆续支持了不少地区的空中开卡服务，只不过有的品牌推进的快一些而另一些则要稍慢一些。目前推广力度较大、支持较广的品牌包括华为、荣耀、小米几个。但是我们需要注意，手机与公交运营公司之间不是以品牌为维度而是以型号去谈的，所以其实每个品牌不同手机支持的城市数量可能也会有偏差，不过相对而言推进较快的也更靠谱一些。

其实除了空中开卡（或者称之为虚拟开卡）的这几个品牌之外，其他带有NFC功能的安卓机还可以通过当地的NFC-SIM/NFC-USIM卡来支持。它的优点在于当你换机的时候只需要把原本的SIM卡移动到新手机上即可，而且其实支持的范围更广，原卡的余额也更方面转出（目前不少虚拟公交卡余额不支持转出），但是你需要去营业厅办理特定的NFC卡，而且充值也与手机话费分开计算。

▎三星Galaxy S9+

Samsung Pay可是号召力不弱于Apple Pay的平台，刷个公交卡什么的也不再话下。只不过目前三星支持的城市数量还不是很多。但是作为骁龙845移动平台的首秀机型，三星S9系列的综合实力还是非常棒的。

▎苹果iPhone X

这一波NFC的再次流行和iOS 11.3的更新不无关系，虽然目前苹果支持的城市只有北京上海两个。但是支持从实体卡转钱到虚拟卡的操作确是它的首创，希望未来它能支持更多的城市吧。另外，iPhoneX也称得上是目前苹果阵营综合实力最强的手机了，还是值得一试的。

▎HUAWEI P20 Pro

HUAWEI P20 Pro是华为最新发布的旗舰机型。而且不像苹果目前只支持北京上海两个城市，华为早跟数十个城市公交系统打通了连接。不过目前它还只有预售链接，这可能是它最大的“缺点”了吧。

▎小米Mix 2s

Mix 2s虽然已经发布了，不过能不能抢到可能还要看运气。但是小米作为推进虚拟公交卡非常用心的几个厂商之一，还是应该在这次手机推荐的位置上留有一席之地。骁龙845和还算不错的拍照效果让它也有一定的竞争力，如果你不在意它奇特的前置相机位置的话。

写在最后

虽然iPhone这一次完全称不上领先甚至大幅落后于几家安卓厂商，但是iOS 11.3的尝试还是非常值得鼓励的——作为行业内存在多年的标杆，还是有不少的厂商会依据苹果的动向评估自家手机是否应该加入相应功能，所以iPhone的支持其实是对NFC推广，尤其是虚拟公交卡的推广的一次极大支持。

或许下半年我们将会看到所有厂商都不约而同的在新发售的机器中集成NFC功能？如果真的是这样的话或许苹果确实做了一件好事。