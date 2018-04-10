红色版iPhone 8亮相 小米和杜蕾斯也来凑热闹

都说科技以换壳为本，不过调侃归调侃，漂亮的配色的确可以增进产品的销量。作为科技圈大佬的苹果，去年的iPhone 8仅有黑白金三个颜色推出。按照苹果的调性，红色特别版终于在昨晚悄然上线苹果官网，杀了大家一个措手不及。大佬一出手，友商们都坐不住了，这不红色特别版iPhone 8一经推出就在网上引起了热议，大家也是纷纷蹭热度。

而要说其中蹭的最好最妙的，就要数红米和杜蕾斯了！红米手机没的说，红不仅是机身的配色，另外人家天生名字里就带红！不过目前红米Note 5还未推出红色版本，这次的海报算不算是新颜色预告呢？另一边的杜蕾斯就更不用提了，百万级文案、自带流量和话题性。

红色版iPhone 8

再说回红色版iPhone 8，这次苹果终于开窍了，采用了红黑配的方案，比起白色前面板高端大气了不少。新款的iPhone 8/8 Plus将于今晚8：30开始接受订购，售价5888元起，4月13日开始即可到店购买。比起降价了的其他配色，你愿意多花一千多块购买红色版本吗？