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千元机坚果3发布 但老罗说五月要让大家尿裤子

千元机坚果3发布 但老罗说五月要让大家尿裤子
2018年04月09日 16:03 新浪手机
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　　新浪手机讯 4月9日下午消息，时隔五个月，在春季的发布会上锤子科技对于坚果系列产品做了迭代更新：新机坚果3终于赶上了全面屏的设计潮流，并且还在正面放下了指纹。不过整场发布会老罗似乎另有所指，具体我们看文章。

　　一、一款千元机

　　手机方面，坚果3可以看做是坚果Pro系列的小改款、设计语言、材质、配色上都沿用了从Pro开始到如今的风格。机身正面采用三面无边的全面屏，下巴上保留有指纹识别按键和前置摄像头。

　　并且针对时下各种“全面屏”风格手机，老罗列举了主流的四个方案，并且明确指出iPhone X的结局方案丑出翔。当然他的嘲讽更多集中在另外一些厂商——那些没有硬件传感器在刘海，但是非要弄出一条的厂商。

坚果3坚果3

　　关于手机前置镜头放到下巴这件事，老罗在系统上做了一些人性化的设计：当你在相机界面内，把手机下巴掉转到顶部，它会自动切换到自拍模式。

　　整体硬件上坚果3屏幕尺寸为5.99英寸，分辨率为1080P分辨率级别，采用骁龙625处理器+4GB ROM+32/64 GB ROM；机身后置双1300万像素双摄镜头，前置800万像素镜头；机身电池容量4000毫安时，机身厚度7.16毫米。

5.15日锤子Smartisan OS将迎来重大升级5.15日锤子Smartisan OS将迎来重大升级

　　产品外，老罗说5月15日会在鸟巢有一场重大的发布会，会上将发布颠覆性的操作系统、一些让人“尿裤子级别的产品”。甚至，老罗还会在邀请上印一个纸尿裤。当然这很有可能是个老罗式的调侃。

坚果3售价1299元起坚果3售价1299元起

　　具体到发售方面：坚果3的起售价格为1299元（4+32版本），而4+64GB版本的价格为1599元。同时推出的还有一些玻璃背贴，售价为79元、TPU材质的坚果3手机壳售价则为49元、半透明软胶手机壳则为29元。电池造型、3350毫安时的移动电源售价49元。

　　二、白电和其他智能家居

　　另外随着春季装修除甲醛的需求增加，老罗更新了畅呼吸空气净化的产品线——增加了高级除甲醛的版本。配合活性炭的扩展吸附包，官方数据称除甲醛CCM值最大可以达到12000+，号称全球最大。

高级除甲醛的版本畅呼吸净化器高级除甲醛的版本畅呼吸净化器

　　这款产品的最终售价为2999元，同时在5月15日之前购买这款产品会获得增强版的活性炭率芯。

　　会上老罗还力推了前荣耀系高管刘江峰投资的优点科技，介绍了一系列智能门锁。功能上优点科技门锁支持C级锁芯（理论上专业开锁需要270分钟）、瑞典FPC指纹模块、防猫眼功能、防撬警报、虚位密码以及胁迫警报。

　　新浪手机点评：

　　虽然外观上这款产品更新了全面屏，外观设计风格也和坚果Pro也基本一致，但不能忘记这是一款坚果而非Pro系列产品。所以骁龙625的芯片标明了这款产品的定位，1299元的价格也戳出了这款手机的实际定位——更好看的千元机。所以对追求性能和性价比的用户来说，坚果3并不是一个最佳的选择。

　　当然从老罗在会上的各种明示和暗示看，今年的重头戏要留到5月。所以，目前给今年上半年的锤科下结论似乎还过早。（王迪）

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