用“心灵感应”代替输入法 这是你盼望的黑科技吗？

本文来自爱范儿

戴上这个有点像《正义联盟》成员—钢骨面罩的设备，你就可以用‘心灵感应’与电脑进行交流。

这可不是忽悠，其实这是由麻省理工学院的研究人员发明的一款特殊耳机，它的名字叫 AlterEgo，它由环绕用户耳朵的部分、贴附在下巴的部分以及一个内置的计算机系统组成。

尽管外观看上去有些奇葩，甚至有点中二，但是它的功能却有点超乎你的想象。

戴上 AlterEgo，不用说话， 它就能‘读懂’你的心思，就像动漫作品《龙珠》中，北界王与孙悟空的隔‘空’对话那样，进行心灵对话。只不过，在这个产品上，跟你对话的对象不是人，而是计算机电脑。

说起来，这并不是什么超能力玄学，也不是什么脑插管的黑科技。据研究人员介绍，这里面用到的都是我们曾听说过的技术，比如神经/肌肉信号捕捉、机器学习、系统数据分析以及关键词关联。

有意思的是，其实它并不能直接读取你的想法。AlterEgo 只是读取人们在脑海中思考时，神经和肌肉所产生的微弱信号，这些微弱的信号经过 AlterEgo 产品原型上内置的 16 个电极捕捉，然后转交给机器学习系统进行分析，并将特定的信号与关键词进行关联。

最终，这些转化而来的关键单词就拼凑成一句指令发送给计算机系统。简单来说，就是戴上 AlterEgo，原本那些需要我们用语音喊“OK Google”或物理双击 Home 键唤醒 Siri 的操作，现在只需要心中默念，就能实现。

该项目的研究人员表示，这个输入系统可以以 92% 的精度读取用户脑海中的想法，并允许用户通过思考来控制设备，比如手机、电脑等设备。

那么这个有点像‘人脑输入法’的可穿戴设备，能干些什么呢？首先它可以进行脑控操作，比如控制光标上下左右，以及确认。

其次，它可以用来进行简单的人机对话，比如当你想知道时间的时候，它便会告诉你了。

忘了说了，它是如何告诉（输出信息）你呢？实际上，AlterEgo 是内置了一个骨传导模块，能通过震动传声将语音反馈给你。

最后它还能帮你做简单地算数，例如当你去菜市场买菜的时候，脑海中所记下的商品价格，AlterEgo 便会帮你算出个总和。

尽管目前为止，AlterEgo 能做事情还比较有限，但该项目的首席开发人员 Arnav Kapur 却对它的潜能非常自信，他认为这是一款‘智能增强设备’。

我们的想法是，让人和计算机得以巧妙地融合，并且为人类提供一个内部（思维内部）的计算平台。

他补充道，AlterEgo 可用于控制物联网设备、AR 应用、打车或设置行程等众多实用的场景。

有专家认为，这样产品对于一些因嘈杂环境无法正常交流的工人、军人以及残疾人来说，是一种较好的辅助性工作。

而目前，Kapur 和他的研究人员也正在收集数据，以扩大系统可以理解的词汇量，对于这款产品，Kapur 表示：