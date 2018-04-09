国外运营商员工称红色iPhone 8本周推出

去年春季苹果曾推出红色iPhone 7系列

新浪手机讯 4月9日上午消息，国外运营商维珍移动（Virgin Mobile）已经通知员工，苹果公司将在本周推出红色iPhone 8和iPhone 8 Plus。

从年初开始，就有消息说苹果公司正计划推出新配色的iPhone 8，如今运营商通知更加确定了这一消息，维珍移动将在周一将这两款新手机添加到其库存列表中。

据说红色iPhone 8和iPhone 8 Plus将有预订期。这可能意味着该设备将在本月晚些时候正式上市。但有趣的是维珍移动的消息中没有提到红色iPhone X。而目前普遍的传闻是这款旗舰产品也会有新配色，不过究竟是大红色还是传说中的“腮红金”还没有定论。

在去年9月之前 就有传闻说会有一款腮红金iPhone X

去年，苹果曾在春季推出红色的iPhone 7与7 Plus，今年继续也不奇怪，毕竟iPhone的产品周期长达一年，在不改变换代周期的情况下，推出新配色刺激下销售也是正常行为。另外，去年9月发布会的两款配件产品，AirPower无线充电板和支持无线充电的AirPods尚未上市，不知道是否也会在春季推出。（晓光）