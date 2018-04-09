新浪手机> 新机曝光 > 正文

一加6曝光汇总：国产定制版手机我只服它！

一加6曝光汇总：国产定制版手机我只服它！
2018年04月09日 07:43 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网

　　春天到了，手机界又到了密集发布新机的季节。从三星S9系列、华为P20系列、vivo X21、OPPO R15、小米MIX 2S等等，群雄争霸，各自都拿出了看家本领，可谓热闹非凡。一加似乎也坐不住了，最近频频爆出各种料。

　　配置：依旧性能怪兽！

　　最先曝光的就是一加6的配置，这是一加手机一贯的卖点。最新旗舰级处理器骁龙845自然必不可少，8+256GB超豪华内存组合也不会缺席。这点一加官方已经确认。

　　此外，根据网上的一张曝光图，我们还大概知道一加6将搭载19：9的6.28英寸的刘海全面屏，分辨率为2280x1080P，电池容量为3450mAh，拍照方面前置为2000万像素摄像头，光圈为F/2.0，后置为2000万+1600万像素双摄，光圈均为F/1.7。

　　外观：刘海屏+复仇者联盟定制版？

　　关于刘海屏，刘作虎谈了谈自己的想法，主要内容有：一是采用刘海屏可以尽可能增大显示面积；二是前置摄像头还是放在中间比较好，放在角落会影响自拍和人脸识别的体验，而弹出式摄像头设计先进但是目前量产可能性较低，且可能会牺牲自拍效果：三是要快速批量生产以及保持成本，刘海屏是目前行业内较好的选择；四是为不喜欢刘海的用户提供遮刘海功能……

外媒曝光一加6刘海屏外媒曝光一加6刘海屏
荷兰媒体曝光的正面图荷兰媒体曝光的正面图

　　而根据网友曝光出来的谍照来看，一加6采用的是背部指纹的设计，如果真是这样，感觉卖相还不错。后置指纹丑还是美，关键还是看厂商的设计功力。

　　前几天，网上曝光称一加6将携手漫威推出复仇者联盟主题的定制版。按照以往几代来看，一加的定制机虽然数量不多，但是每一款定制机都是令人爱不释手的精品。令人印象深刻的有一加5T星球大战限量版，作为一个星战脑残粉，我认为一加的极客精神和星战的调性还是非常贴合的，而且造型上也非常酷炫。另外一加3T还推出一款colette特别纪念版——在时尚界内，colette可以说是世界三大潮牌店之一。对于不少时尚界人士来说，是一个必去的“朝圣”之地。colette特别纪念版一经发售，便引来了许多消费者排队抢购。

　　《复仇者联盟3：无限战争》将于4月27日于美国上映，中国上映要到5月11日，这是漫威电影宇宙10周年历史性集结，二三十位在各自电影世界中威风凛凛的超级英雄，都将集合在一起被大Boss灭霸暴打，想想就很刺激！就目前根据外媒的预测来看，《复联3》极具成为世界电影票房冠军的潜力。

　　前几天，一加科技的印度Facebook页面曾经短暂地出现一个视频，视频中似乎暗示了一加6可能将会联合漫威推出《复仇者联盟》特别版，听到此消息的“加油”们相信会兴奋得大叫！

　　售价与发布时间

　　此前印度媒体TrueTech曾经披露一加6的售价消息，据悉，一加6在印度共有64GB、128GB以及256GB三种存储规格，64GB售价约为33999卢比到36999卢比之间，约合人民币3299元到3590元；128GB约在38999卢比到42999卢比之间，约合人民币3785元到4173元；256GB（可能为8GB RAM），售价为44999卢比到48999卢比，约合人民币4367元到4755元。

　　预估国行售价分别为3299元、3699元以及4199元。根据目前曝光的消息来看，一加6的国内发布会将于5月5日下午两点在深圳春茧体育馆举行，具体真假还需要时间来验证。

一加性能刘海屏
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有