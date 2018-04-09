一加6曝光汇总：国产定制版手机我只服它！

本文来自太平洋电脑网

春天到了，手机界又到了密集发布新机的季节。从三星S9系列、华为P20系列、vivo X21、OPPO R15、小米MIX 2S等等，群雄争霸，各自都拿出了看家本领，可谓热闹非凡。一加似乎也坐不住了，最近频频爆出各种料。

配置：依旧性能怪兽！

最先曝光的就是一加6的配置，这是一加手机一贯的卖点。最新旗舰级处理器骁龙845自然必不可少，8+256GB超豪华内存组合也不会缺席。这点一加官方已经确认。

此外，根据网上的一张曝光图，我们还大概知道一加6将搭载19：9的6.28英寸的刘海全面屏，分辨率为2280x1080P，电池容量为3450mAh，拍照方面前置为2000万像素摄像头，光圈为F/2.0，后置为2000万+1600万像素双摄，光圈均为F/1.7。

外观：刘海屏+复仇者联盟定制版？

关于刘海屏，刘作虎谈了谈自己的想法，主要内容有：一是采用刘海屏可以尽可能增大显示面积；二是前置摄像头还是放在中间比较好，放在角落会影响自拍和人脸识别的体验，而弹出式摄像头设计先进但是目前量产可能性较低，且可能会牺牲自拍效果：三是要快速批量生产以及保持成本，刘海屏是目前行业内较好的选择；四是为不喜欢刘海的用户提供遮刘海功能……

外媒曝光一加6刘海屏

荷兰媒体曝光的正面图

而根据网友曝光出来的谍照来看，一加6采用的是背部指纹的设计，如果真是这样，感觉卖相还不错。后置指纹丑还是美，关键还是看厂商的设计功力。

前几天，网上曝光称一加6将携手漫威推出复仇者联盟主题的定制版。按照以往几代来看，一加的定制机虽然数量不多，但是每一款定制机都是令人爱不释手的精品。令人印象深刻的有一加5T星球大战限量版，作为一个星战脑残粉，我认为一加的极客精神和星战的调性还是非常贴合的，而且造型上也非常酷炫。另外一加3T还推出一款colette特别纪念版——在时尚界内，colette可以说是世界三大潮牌店之一。对于不少时尚界人士来说，是一个必去的“朝圣”之地。colette特别纪念版一经发售，便引来了许多消费者排队抢购。

《复仇者联盟3：无限战争》将于4月27日于美国上映，中国上映要到5月11日，这是漫威电影宇宙10周年历史性集结，二三十位在各自电影世界中威风凛凛的超级英雄，都将集合在一起被大Boss灭霸暴打，想想就很刺激！就目前根据外媒的预测来看，《复联3》极具成为世界电影票房冠军的潜力。

前几天，一加科技的印度Facebook页面曾经短暂地出现一个视频，视频中似乎暗示了一加6可能将会联合漫威推出《复仇者联盟》特别版，听到此消息的“加油”们相信会兴奋得大叫！

售价与发布时间

此前印度媒体TrueTech曾经披露一加6的售价消息，据悉，一加6在印度共有64GB、128GB以及256GB三种存储规格，64GB售价约为33999卢比到36999卢比之间，约合人民币3299元到3590元；128GB约在38999卢比到42999卢比之间，约合人民币3785元到4173元；256GB（可能为8GB RAM），售价为44999卢比到48999卢比，约合人民币4367元到4755元。

预估国行售价分别为3299元、3699元以及4199元。根据目前曝光的消息来看，一加6的国内发布会将于5月5日下午两点在深圳春茧体育馆举行，具体真假还需要时间来验证。