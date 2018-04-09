魅族15售价曝光 黄章的梦想机还有什么悬念？

从黄章宣布复出到现在短短半年的时间里，魅族15的热度已经将这座险些倾倒的招牌重新拉回了焦点区。对于魅友们来讲，MX3、MX4的经典虽不可复制，但作为手机圈少有能凭一己之力改变整场格局的产品人，黄章出手自然不会让各位扫兴而归。

距离4月22日魅族15发布会还有两周时间，网上已爆出的产品信息已经铺天盖地：大屏占比窄边框、金属机身经典倒角、可能是业界最小的指纹模块以及圆形home键、三星猎户座处理器等等，除了传闻中的Flyme 7以及尚未传出风声的后置双摄之外，魅族15在纸面上基本落听。

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而其最大悬念：售价，也在今日凌晨被外媒发推曝光，2799。不清楚此售价对应的是15还是传闻中的低端版本15Lite。但不管是那一版，相比之前媒体曝光的3000价位，2799的售价也确实更靠谱一些，且更接近MX经典定价。至于手机行业元器件价格上涨会不会影响到魅族15最终售价突破2799，这点我们就不得而知了。

整理一下魅族15现有的外观信息，虽看不到太多与18年大趋势相关的设计元素，但以魅族的研发实力来讲，不随大流一定是刻意为之。而这其中最大的原因，想必是为了致敬MX系列并找到用户最根本的需求点。比如所谓的“全面屏”是否真的有那么重要、机身材质与手感观感各个维度的平衡如何考量，等等问题，我们就不乱猜了。15的故事还是让黄章自己讲吧，而且是讲给懂的人听。