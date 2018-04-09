或用屏下指纹 "新物种"荣耀10猛料十足

《新机谍中谍》——栏目中“谍中谍”寓意“谍报中的谍报”，在新机发布之前，让我们用专业的眼光、风趣幽默的文字，告诉你新机谍报中的那些真真假假，提前为你揭秘即将发布的重磅新机当中可能存在的那些新科技。

19日，荣耀将发布荣耀9的下一代产品，今年的全新旗舰手机荣耀10。从目前网上爆料的信息来看，荣耀10在外观方面很有可能用上类似于HUAWEI P20的渐变配色，也不排除采用100%屏占比的可能。而在配置难以拉开差距、拍摄性能越发受到重视的现在，荣耀10的拍摄表现也很值得期待。那么这次，荣耀10会给我们带来怎样的惊喜呢？我们往下看。

外观：荣耀10或为渐变配色第三弹

外观方面，据称荣耀10极有可能采用目前并不多见的渐变配色。如果情况属实，荣耀10将成为国内第三款采用渐变配色的机型。相对于单色配色，渐变配色的色彩过渡更加自然，细节更加丰富，能够表达更深层次的内容与主题，效果也非常绚丽。如果荣耀10真的用上了渐变配色，想必选择放弃手机壳“裸奔”的用户将不在少数。

网传的荣耀10渐变色风格与彩虹非常接近（图片来自微博网友“搞机圈那些事”）

目前网上曝出的渐变配色主要为暖色调，视觉效果与彩虹非常接近。更有说法称这次荣耀10将会采用变色外观设计，手机背部机身可根据环境自动拾色并变色，但并没有给出相应的技术说明。

网传的拾色完自动变色功能（图片来自荣耀官网）

除配色以外，荣耀10在全面屏方面的突破则更加受人关注。由于荣耀去年的年度旗舰荣耀V10已经用上了18：9比例全面屏，在“刘海屏”盛行、屏占比受到挑战的今天，荣耀10免俗的可能性并不大。关于荣耀10的屏幕，有网友猜测其将采用带有前置指纹识别的“刘海屏”，也有网友表示荣耀10将用上100%屏占比的全面屏设计，此说法可能来自官网的宣传视频，也可能来自于网上谍照。

网传的两种荣耀10全面屏设计（图片来自微博网友“Reviewer_小康”“Ubuntu团队”）

需要了解的是，无论是“刘海屏”还是100%屏占比的“真·全面屏”，对于荣耀10来讲都涉及到封装工艺的调整。此前荣耀V10采用的是LCD屏幕，采用的是较为传统的COG封装。如果采用“刘海屏”，其在封装工艺方面则更可能采用COF封装，将元件放在屏幕排线上， 减少了排线所占空间。

而荣耀10如果想实现100%屏占比，很有可能会改用COP封装技术。此技术为三星OLED屏幕所独有，其屏幕背板不是玻璃，允许屏幕向后折叠，实现四面无边框。在COP封装技术的加持下，荣耀10也需要通过“屏幕补光+弹出式/翻转式摄像头”消灭前置摄像头与补光灯，并解决解锁问题，才能实现100%屏占比。目前看来，荣耀10用上100%屏占比的“真·全面屏”并非绝无可能。

我个人认为荣耀10更有可能采用“刘海屏”。首先，尽管“刘海屏”褒贬不一，但它仍然是当前最为成熟的高屏占比解决方案，在交互方式上也有很多竞品可以借鉴。其次，荣耀向来是“花粉”们追求性价比时的不二之选，选用成本较高的COP封装会在一定程度上削弱其性价比优势，甚至对销路造成影响。

交互：人脸识别之外，还有屏下指纹？

荣耀对于人脸识别的执念是众所周知的。从顶配旗舰荣耀V10到入门级的荣耀畅玩7C/7A， 荣耀的很多机型都配备了人脸识别。有了人脸识别的助力，用户解锁更方便，解锁的安全性也更有保证。对于即将到来的荣耀10，用上人脸识别并不令人惊讶。

然而，也有说法称荣耀10将用上屏下指纹识别技术。关于这一猜想，目前并没有较为靠谱的证据作为佐证。因此我们只能自己开脑洞：如果荣耀10真的采用了屏下指纹识别技术，最有可能采用的，应该是与自家表兄弟HUAWEI Mate RS同款的“汇顶造”。

汇顶的屏下指纹识别技术基于OLED显示屏，是典型的光学指纹识别技术（图片来自汇顶科技官网）

据了解， 汇顶的屏下指纹识别技术实际上是将光学指纹传感器集成到OLED显示屏下实现的，适配性更好，功耗更低，抗干扰能力和防护能力都很强，在干手、湿手、低温、强光等情况下也可以正常识别。

汇顶表示，其指纹传感器距离屏幕表面不到1.6mm，错误接受率不超过0.002%，错误拒绝率不超过2% ，其实际表现完全可以对标电容指纹识别。如果“汇顶造”真的用在了荣耀10的身上，其骚气耐用的指纹解锁体验将会是人脸识别所无法企及的，也可以派生出支付等功能。

不过我们需要清楚的是，这次荣耀10如果“消灭下巴”或采用屏下指纹识别，将会推翻以往的交互模式，进行全新的交互适配。如果真的到了那一步，除了新的交互方式外，多样化的虚拟按键足以降低安卓用户的学习成本，对用户使用体验的影响倒也不大。

从目前网上放出的谍照看，如果荣耀10采用了“刘海屏”，其采用荣耀V10同款的“前置指纹识别+人脸识别”的可能性较大。反过来，如果荣耀10用上了100%屏占比全面屏，则有两种解锁方式可能性：人脸识别或“人脸识别+屏下指纹识别”。最惊人的是，有外媒表示荣耀10将采用后置指纹识别。荣耀10将采用何种交互方式，还是成本说了算。

拍照：“新物种”或成“手残党”福音

网上关于荣耀10将用上AI双摄的说法也不是一天两天了。去年以来， AI拍摄被广泛应用于美颜等使用场景，能够拍出每一个姑娘最美的一面。此外，AI拍摄可以根据外部环境进行光色调节，保证各项光色指标不发生严重失真。诸如美图和小米这样“城会玩”的厂商，还在AI拍摄功能中加入了光斑功能，成像效果非常独特。

网传的荣耀10“新玩法”与AR萌拍颇为相似（图片来自华为荣耀业务部总裁赵明微博）

不过，这次荣耀10的AI拍摄功能在方向有些不大一样。赵明更是发微博称“用手机摄影新物种解锁了一个拍照新玩法”。有网友爆料称，除了以上功能之外，荣耀10的AI拍摄功能可以支持类似于AR萌拍的新技术，并可通过自拍了解健康状况。

荣耀10可能支持通过自拍了解健康状况（图片来自荣耀官网）

荣耀10可能支持用AI指导站位和构图（图片来自荣耀官网）

除此以外，据称荣耀10可能支持构图指导功能。在拍摄过程中，如何站位、如何构图向来是拍摄的“老大难”问题。恰到好处的构图可以为照片增色，而失败的构图很多时候即使通过后期调整也难以挽救。网传的荣耀10可以实时指导用户进行构图和站位，提高出片质量。如果情况属实，这一贴心功能可以挽救大量照片，说得上是“手残党”的福音了。

写在最后

在手机设计日趋同质化的今天，手机硬件配置已经不再是我们最关注的焦点。鉴于目前旗舰手机普遍实现了高配化，仅仅靠性能已经越来越难以与其他品牌拉开差距。对于主打性价比的荣耀来讲，新旗舰既要控制物料成本，又要做到足够出彩，实属不易。

在今年，更具冲击力的外观、随之升级的交互方式以及更为强大的拍摄性能成为了诸多手机品牌打破同质化的突破口，目前看荣耀10也极有可能在这几方面发力。至于最后“渐变配色”、“100%屏占比”、“屏下指纹识别”、“新升级AI拍照”等能否实现，还要看荣耀对成本的把控度。荣耀10到底是一款怎样的手机，还要等发布后，才能揭晓。