魅族15新品邀请函寄了个项链指环 4月22日乌镇见

新浪手机讯 4月8日上午消息，继杨柘在微博晒出魅族15系列新机的海报后，刚刚我们收到了正式的新品邀请函——一个金属的项链指环。新品的发布时间和地点也正式确定：4月22日，乌镇。

魅族新品邀请函

从邀请函和种种信息来看，这次新品的主题是“雕刻时光”；在金属的指环内刻有两圈数字，并且礼盒里面还有一个小LED灯，刚好给刻字打光。相比较以前魅蓝邀请函的各种制造话题点，这次15系列的邀请函似乎是一个哑谜。

具体的时间信息

时间上，这次发布会的准确时间是4月22日的晚间7点半，地点则是在乌镇。具体发布的内容当然是魅族15系列手机。

目前关于魅族15系列网上已经有了不少曝光，从曝光图看新品将采用采用全金属机身和特殊拉丝处理、穹顶式天线设计，正面将继续保留圆形Home键和非刘海屏；背部配备双摄像头、环形闪光灯。

网传的真机曝光图

硬件上，据传魅族15采用5.46英寸显示屏，可能搭载高通骁龙660处理器，配备4/6GB内存+64/128GB存储，后置1200万+2000万像素双摄像头，前置摄像头为2000万像素，电池容量为2940mAh。

当然关于新品的准确信息，自然要等到5月22日再做揭晓。我们也会做第一时间的报道。(王迪)