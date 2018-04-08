App Store的应用变少了 或与苹果加大了清理力度有关

本文来自爱范儿

自从 2008 年推出 App Store 以来，iOS 平台的应用数量一直呈逐年增长的势态，但在刚刚过去的这一年里，App Store 第一次出现了应用数量下滑的情况。

（App Store 和 Play Store 的应用增长趋势）

来自 Appfigures 的一份报告显示，与 2017 年初 220 万应用数量相比，去年年底 App Store 的应用有所减少，为 210 万个。

与之形成对比的是，Google Play Store 的应用数量同期增长了 30%，达到 360 万。

Appfigures 推测，导致 App Store 应用数量减少的原因可能是苹果加大了对垃圾和山寨应用的清理力度。报告显示，苹果已经从 App Store 中下架了了“数十万”应用程序。

另一方面，随着 iOS 11 的发布，苹果彻底取消了对 32 位应用的支持，这也在一定程度影响上影响了 App Store 的规模。

（App Store 和 Play Store 的新应用数量变化趋势）

新应用的数量也大为减少。2017 年 App Store 一共出现了 75.5 万个新应用，只有 Google Play 的一半，比上一年减少了 29%。报告认为这可能意味着苹果在审查时要求更加严格了，应用被拒的比例高于往年。