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因为欧洲税务问题 抗议组织到苹果店“装死”

2018年04月08日07:40  新浪数码   收藏本文     
Attac组织周末去苹果店表演“装死”Attac组织周末去苹果店表演“装死”

　　新浪数码讯 4月8日上午消息，近日，法国维权组织Attac再次到苹果公司的Apple Store零售店进行抗议，以“装死”的表演方式抗议苹果在欧洲的避税行为。

这个组织声称自己是一个抗议苹果在欧洲避税的志愿者协会这个组织声称自己是一个抗议苹果在欧洲避税的志愿者协会

　　Attac对外声称自己是一个抗议苹果在欧洲避税的志愿者协会，自去年开始，就不断在Apple Store进行抗议活动。本周末，此组织在苹果公司位于法国的两家零售店内举行抗议活动，大约70人参加，他们甚至还策划了一场“死亡表演”，抗议人士平躺在Apple Store店内，以此来象征逃税的受害者。

　　这个组织与苹果的纠缠已有不短的历史，他们去年就曾在巴黎集会，给苹果店贴上“请缴税”（pay your taxes）的标语；之后还曾打扮成星球大战中暴风兵的模样，将苹果比喻为邪恶银河帝国。

Attac去年曾把库克PS称星战中的反面人物Attac去年曾把库克PS称星战中的反面人物

　　今年1月，苹果公司曾经就这种抗议行为起诉过Attac，认为他们“肆意破坏店铺，并危及店员和顾客的人身安全”。但最终，苹果公司输掉了官司，法院认为Attac组织有言论与集会自由的权利。（晓光）

　　相关文章：税率仅为0.005%？一文看懂苹果如何在欧洲避税146亿美元

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文章关键词： 苹果欧洲

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