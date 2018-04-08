因为欧洲税务问题 抗议组织到苹果店“装死”

Attac组织周末去苹果店表演“装死”

新浪数码讯 4月8日上午消息，近日，法国维权组织Attac再次到苹果公司的Apple Store零售店进行抗议，以“装死”的表演方式抗议苹果在欧洲的避税行为。

这个组织声称自己是一个抗议苹果在欧洲避税的志愿者协会

Attac对外声称自己是一个抗议苹果在欧洲避税的志愿者协会，自去年开始，就不断在Apple Store进行抗议活动。本周末，此组织在苹果公司位于法国的两家零售店内举行抗议活动，大约70人参加，他们甚至还策划了一场“死亡表演”，抗议人士平躺在Apple Store店内，以此来象征逃税的受害者。

这个组织与苹果的纠缠已有不短的历史，他们去年就曾在巴黎集会，给苹果店贴上“请缴税”（pay your taxes）的标语；之后还曾打扮成星球大战中暴风兵的模样，将苹果比喻为邪恶银河帝国。

Attac去年曾把库克PS称星战中的反面人物

今年1月，苹果公司曾经就这种抗议行为起诉过Attac，认为他们“肆意破坏店铺，并危及店员和顾客的人身安全”。但最终，苹果公司输掉了官司，法院认为Attac组织有言论与集会自由的权利。（晓光）

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