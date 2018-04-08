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高管承诺：下一代Essential Phone相机将获得提升

高管承诺：下一代Essential Phone相机将获得提升
2018年04月08日 07:39 IT之家
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　　Essential在智能手机领域相当独特。这是一家由Android的创始人之一Andy Rubin初创的智能手机公司。该公司继而成为独角兽创业公司：估值甚至在其创收之前打破了10亿美元。

　　去年，其打造了一款无边框全面屏旗舰手机Essential Phone（PH-1），这款手机拥有5.71英寸的显示屏，屏占比达到了84.9%，机身背部是陶瓷材质，整体观感极佳。

　　随着新机的发售，其部分问题也逐渐显露了出来，比如——相机表现不佳。自推出以来，该公司一直在努力将PH-1的软件升级到最新版本，目前已经升级到了Android 8.1。对相机进行了大量改进，但它们还不足以将Essential手机的相机与其他2017旗舰相机（如Galaxy S8，LG V30或Pixel 2）相提并论。

　　据外媒gsmarena报道，日前内部人士表示，该公司已经听到关于相机方面的“投诉”，并正在努力改善相机。

总的来说，我们遇到的一问题是我们相机的质量，我们非常期待通过我们的下一代产品来改进这一点。。。

- Essential工业设计主管Linda Jiang

　　Essential没有透露关于PH-1继任者的更多消息，但目前可以确认，Essential Phone的第二代产品正在打造中。

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