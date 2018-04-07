苹果又被起诉了：涉及Apple Watch心率传感器专利

心率监测成了Apple Wtach 3代上的新功能

新浪手机讯 4月7日下午消息，苹果公司正面临一觉名为Omni MedSci公司的起诉，该公司称Apple Watch心率传感器专利侵犯了其专利技术。

Omni MedSci声称从2014年到2016年都曾与苹果公司会面，但有关合作讨论没有进行下去。因此他们在德克萨斯州提起诉讼，要求对苹果公司相关产品下达禁售令，并要求其赔偿损失。

这种专利诉讼在美国很常见，Omni MedSci这家公司由穆罕默德-伊斯兰（Mohammed Islam）所有，此人拥有六家公司，在光学和激光技术方面拥有多项相关专利，他的专利控股公司Cheetah Omni对包括富士通、阿尔卡特-朗讯、华为、诺基亚和西门子在内的公司都提起过诉讼。该公司在2015年被底特律一家新闻网站描述为“典型专利公司”。

苹果公司在2015年正式推出Apple Watch，自面世以来，就有内置的心率感应器，并将之作为自己产品的重要卖点，它可以用来检测健康问题的很多早期心率症状，如心房颤、糖尿病早期症状、高血压等。（晓光）