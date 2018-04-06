Final Cut Pro X更新：隐藏式字幕制作工具成亮点

新浪数码讯 4月6日晚间消息，苹果公司今日更新旗下专业视频剪辑软件Final Cut Pro X，这是这款软件在4个月内的第二次更新，突出亮点是加入ProRes RAW格式以及隐藏式字幕制作工具，前者是苹果主导的新视频格式，后者则是对听力障碍者的关怀。

ProRes RAW

本次Final Cut Pro 10.4.1更新，加入了由苹果公司主导的ProRes RAW格式，这是苹果打造的新格式，具备RAW的品质与工作流程优势，还兼具ProRes的性能。剪辑师可以通过这种格式导入和编辑带有摄像机感光元件原始数据的影片素材，并进行调色。在调整高光和阴影时具有很大灵活性，适用于HDR工作流程。

苹果将它针对macOS进行了性能优化，剪辑师无需渲染即可在MacBook Pro和iMac上实时播放4K标准的ProRes RAW文件。并且它比ProRes 4444格式文件体积更小。

ProRes RAW以及ProRes 422（HQ） 文件将以免费更新的形式提供给Atomos Sumo 19和Shogun Inferno设备用户，还将通过软件升级形式提供给大疆Inspire 2无人机以及Zenmuse X7 Super 35mm等专业摄像系统用户。

隐藏式字幕制作工具

Closed Caption，简称CC，中文名为隐藏式字幕，是提供给有听力障碍的用户。

实际上，目前iOS和macOS设备已经提供隐藏式字幕功能支持，苹果一直对有身体障碍的用户格外关照，本次Final Cut Pro则是从视频制作上得到支持，让专业或业务影片制作人无需使用昂贵的第三方软件或服务，就能将字幕添加到自己的项目中。

此前苹果设备可以支持CC字幕

用户可将隐藏式字幕文件直接导入自己的项目，还可以从头开始创建字幕。字幕在播放过程中显示在检视器内，还可被附加到时间线中的视频或音频片段，然后即可自动随所连接的片段一起移动。制作者也可以自行调整字幕文字、颜色、对齐方式和位置等。

根据苹果公司的数据，Final Cut Pro这款软件销量已突破250万套。Final Cut Pro 10.4.1将在4月9日通过Mac App Store提供，现有用户可免费更新，新用户购买价格为人民币1998元。（晓光）