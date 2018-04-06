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苹果/高通专利纠纷继续升级：CEO库克将出庭作证

2018年04月06日09:19  新浪数码   收藏本文     
两家行业巨头的专利战进一步升级两家行业巨头的专利战进一步升级

　　相关专题：高通对苹果 史诗级专利战进行中

　　新浪数码讯 4月6日上午消息，来自彭博社（Bloomberg）的报道称，苹果公司CEO蒂姆-库克（Tim Cook）将出席6月27日举行的苹果诉高通案的法庭作证。

　　库克将在那时提供证词，作为苹果与高通这场诉讼案的一部分。

　　自2017年初以来，高通（Qualcomm）和苹果公司（Apple）陷入了一场愈演愈烈的法律战，因为两家公司在行业中的地位，这场专利战各位收到关注。苹果对高通提起了一桩10亿美元的诉讼，指控高通收取“与之无关的技术”的不公平使用费。苹果坚称，高通收取以手机定价做标准收取专利费的做法不公平，但高通回应说，他们的技术是“每个iPhone的核心”。随后高通提起反诉，指控苹果违反许可协议，做出虚假陈述。  

　　因为此事，苹果正在对自己的产品“去高通化”，比如在手机中采用英特尔的基带（用于手机信号部分芯片）。其实这家公司一向不喜欢自己的供应链中有过于强大的力量存在，就在前两天，也有消息称苹果会在2020年前后抛弃英特尔，在自己的电脑中换用自己研发的CPU。（晓光）

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文章关键词： 苹果高通库克

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