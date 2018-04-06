苹果/高通专利纠纷继续升级：CEO库克将出庭作证

两家行业巨头的专利战进一步升级

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新浪数码讯 4月6日上午消息，来自彭博社（Bloomberg）的报道称，苹果公司CEO蒂姆-库克（Tim Cook）将出席6月27日举行的苹果诉高通案的法庭作证。

库克将在那时提供证词，作为苹果与高通这场诉讼案的一部分。

自2017年初以来，高通（Qualcomm）和苹果公司（Apple）陷入了一场愈演愈烈的法律战，因为两家公司在行业中的地位，这场专利战各位收到关注。苹果对高通提起了一桩10亿美元的诉讼，指控高通收取“与之无关的技术”的不公平使用费。苹果坚称，高通收取以手机定价做标准收取专利费的做法不公平，但高通回应说，他们的技术是“每个iPhone的核心”。随后高通提起反诉，指控苹果违反许可协议，做出虚假陈述。

因为此事，苹果正在对自己的产品“去高通化”，比如在手机中采用英特尔的基带（用于手机信号部分芯片）。其实这家公司一向不喜欢自己的供应链中有过于强大的力量存在，就在前两天，也有消息称苹果会在2020年前后抛弃英特尔，在自己的电脑中换用自己研发的CPU。（晓光）