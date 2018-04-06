vivo Y85性能评测 吃鸡远超越预期表现

3月19日，vivo在乌镇高调地发布了一款搭载了屏幕指纹技术的全面屏新机——vivo X21。继vivo X20Plus UD版之后，这是vivo第二台拥有屏幕指纹识别的手机，同时也是全球第二款搭载并量产这项技术的手机，它的出现让vivo整个品牌的格调再次提升。但相比X21的高调，vivo的另一款主打中低端市场的全面屏新机Y85就显得格外低调。

但令人兴奋的是，其在正面上拥有与X21极为相似的外观，同时机身背盖设计采用了耐磨高分子高光喷涂工艺，拥有金属的质感，整体看上去相当的高档，一点也不像是售价仅为1598元起的手机，估计能吸引不少年轻群体的购入。

不过，既然作为一款主打年轻市场的手机，其能否满足年轻群体对于性能上的需求？尤其是游戏需求，对于年轻群体来说周末和朋友开黑、吃鸡可以说是再正常不过了。下面就用目前热门的几款手游对其进行一番体验，看看这款拥有高颜值异形屏的新机，能够满足我们对于性能上的需求。

在正式开始前，我们先来看一下vivo Y85的配置：

vivo Y85在处理器上搭载了高通八核处理器，它基于先进的14nm工艺制程打造，CPU主频最达到1.8GHz，图形性能相比上一代提升71%，并且标配了4GB运存，理论上足够流畅运行市面上绝大多数的大型3D游戏。说多无谓，下面就开始正式的测试：

应对日常生活，性能有余

在日常生活中，我们所需要用到新闻、购物、相机、外卖软件等多个常用的软件，因此手机后台挂着十几个程序那是再正常不过的事情了。我通过模拟日常生活情景，开启了10多个App，然后在App之间快速切换。

可以看到vivo Y85在4GB运存搭配高通八核处理器的组合下，对于同时打开多个应用这种生活场景性能已经绰绰有余，进行快速的应用切换十分的流畅，没有出现“假后台”的现象。当然，这些都只是基本功夫，真正考验性能的还是游戏，下面我就针对两款门前热门的《游戏王者荣耀》以及《刺激战场》进行测试，观看其实际的表现。

游戏性能，有点出乎了意料

在大家关心的适配问题上，笔者在进行《王者荣耀》的时候发现其已经做好了异形屏的适配，视觉效果比起普通机型确实震撼不少。

▲vivo Y85适配情况

性能表现上，在一小时的王者荣耀游戏中，vivo Y85的帧率在如对线以及进行小规模团战的状态下，一直能够保持在28~30FPS之间。

▲小团战表现

不过在进行大规模团战时，vivo Y85还是有一些掉帧，大约在24~26FPS左右波动，不过这并不影响游戏进行，在观感上来看还是相当流畅的。

▲打团战表现

在一小时的王者荣耀游戏过后，我使用温枪对其进行了测温，在室温25°下，其中温度最高处出现在摄像头附近，为36℃。这个发热控制算是相当的出色了，接近于人体的正常温度，因此在摸上去的时候，并没有出现明显的发烫感觉。

在另一款对配置需求更高的吃鸡类游手游《刺激战场》中，vivo Y85有点小惊喜，一开始认为其面对这款游戏应该是“玩不动”的，但实际表现来看有点出乎了我的意料。

▲vivo Y85打刺激战场表现

不能说是完全流畅一点卡顿都没有，但也做到了基本流畅的水平了。无论是在房间里奔跑搜索，还是开镜击杀这些镜头切换比较多且频繁的场景，整个画面都能维持在比较流畅的水平。当然，进入游戏之后游戏的画面设置默认帧数设置和画面品质都是中等水平的，建议还是调节到低和流畅，玩起来会顺畅不少。

三局游戏下来，用同样的测试方法，最终测得其温度为37.2℃，依旧保持在了不错的温度状态。整体来说vivo Y85在《刺激战场》中达到了能玩的水平，作为一款千元机其表现确实值得称赞。

续航表现，吃鸡足够你玩上大半天

当然，对于我这种年轻人来说，玩游戏可不止要求流畅度，续航也是一大问题。在耗电测试中，我们将vivoY85充至100%的电量，分别进行三局约1小时的《王者荣耀》与《刺激战场》进行记录测试。得益于处理器14nm的工艺制程与3260mAh的大电池，使用vivo Y85打三局《王者荣耀》耗电共33，打一小时《刺激战场》耗电共42%，这样的表现说vivo Y85续航给力应该没人会反对。

游戏模式让体验更为沉浸

除了游戏流畅度和续航等硬实力表现不错之外，vivo Y85 Funtouch OS 4.0系统还内置了游戏模式，可以屏蔽电话、信息等强制弹出的悬浮通知，以保证更沉浸的游戏体验。

其甚至还能够做到后台通话，在游戏中接听电话，通话会保持在后台同时开启免提，这样你就能在游戏不中断的情况下继续保持通话了。

总结

对于一款定价仅为千元级别的手机来说，vivo Y85不仅在外观上拥有高达90%屏占比的异形屏和观感极佳的造型，在性能方面也足够日常使用，甚至还能在游戏上取得不错的表现。如果你需要一台性能足够日常使用，且偶然想要来几局游戏娱乐娱乐的性价比高的手机，那么这款vivo Y85大概就是目前最佳的选择了。