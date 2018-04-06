苹果iOS 11.4更新曝光：支持全新ClassKit框架

本文来自太平洋电脑网

上周苹果向所有用户推出了iOS 11.3正式版更新，于iPhone 6和之后的机型，iOS 11.3 增加了几项新功能，其中可以在“设置”>“电池”>“电池健康（Beta 版）”中查看，电池的健康状况以及是否建议更换电池；当然用户终于能够刷iPhone坐地铁和公交啦（目前仅限北京/上海），支持iPhone6及以上机型，Apple Watch也可以，iPad就不行了。

而就当用户还沉浸在iOS 11.3新功能时，苹果火速送来了iOS 11.4的第一个测试版。据悉，iOS 11.4第一个测试版除了继续提高系统的稳定性外，还加入了一些新的功能，比如iCloud云端信息功能回归，同时还有隔空播放2功能的回归，这两个功能都是之前果粉期待很久的。未来可能会新加入对更多城市公交卡的绑定，其次iOS 11.4将支持全新ClassKit框架，这有助于帮助开发者为学生和老师带来更多的教育应用。

iOS 11.4 beta 1现在可供开发人员测试版频道的任何人使用，在iPhone或iPad上获取更新的最简单方法是安装开发人员设备配置文件，可在Apple的开发人员门户中找到该配置文件。