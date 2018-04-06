国务院：7月1日起必须取消流量漫游费

智能手机的高度普及和互联网产业的蓬勃发展，让我们的生活变得越来越便捷和智能。然而上网和电话这两项基础功能的“漫游”问题到近期才得到完善和改进，此前打电话还要分长途和省内，流量也分省内和全国，资费因此产生差异。去年9月开始，我国已经正式取消国内手机通话漫游费，而随着国务院再三发话，国内流量漫游费也有望取消，届时大家用手机流量上网将更加方便和省钱。

今年3月5日，国务院总理李克强对2018年政府工作提出建议，要取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，并写入2018年政府工作报告。工信部随后明确表示将在今年7月1日前取消流量“漫游”费，并推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作。

4月4日的国务院常务会议再次明确提出，今年7月1日起，电信企业必须取消流量“漫游”费！会议指出，下一步要落实《政府工作报告》确定的任务，督促电信企业加大降费力度，7月1日起取消流量“漫游”费。同时，要确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。