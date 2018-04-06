新浪手机> 新机曝光 > 正文

国务院：7月1日起必须取消流量漫游费

国务院：7月1日起必须取消流量漫游费
2018年04月06日 08:41 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　智能手机的高度普及和互联网产业的蓬勃发展，让我们的生活变得越来越便捷和智能。然而上网和电话这两项基础功能的“漫游”问题到近期才得到完善和改进，此前打电话还要分长途和省内，流量也分省内和全国，资费因此产生差异。去年9月开始，我国已经正式取消国内手机通话漫游费，而随着国务院再三发话，国内流量漫游费也有望取消，届时大家用手机流量上网将更加方便和省钱。

　　今年3月5日，国务院总理李克强对2018年政府工作提出建议，要取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，并写入2018年政府工作报告。工信部随后明确表示将在今年7月1日前取消流量“漫游”费，并推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作。

　　4月4日的国务院常务会议再次明确提出，今年7月1日起，电信企业必须取消流量“漫游”费！会议指出，下一步要落实《政府工作报告》确定的任务，督促电信企业加大降费力度，7月1日起取消流量“漫游”费。同时，要确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。

流量漫游费
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有