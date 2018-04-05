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智米新风系统发布：1499元就能改善家里空气环境

智米新风系统发布：1499元就能改善家里空气环境
2018年04月05日 12:01 新浪数码
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　　新浪数码讯 4月5日上午消息，今日智米推出新风系统，并将于4月6日上午10点，在有品平台开启众筹，众筹价格为1499元。

　　智米新风系统采用壁挂式设计，外壳用的是与和小米空气净化器同款的工程塑料，磨砂质感，清洁起来很容易，关键是用久了不会发黄。机身右下角的OLED触控显示一体屏幕，可以从数值与外侧光圈直观了解空气状况。

　　智米新风系统源于智米新风系统所采用的230mm大直径前倾离心风机及最高1030RPM日本进口直流无刷电机。高密度阻燃EPP材料的降噪蜗壳风道，将风力损失降到最低，提供高达220m3/h的新风量，向室内高效供给清洁空气。对于户型不够通透的家庭来说，这款产品能够加强室内空气流通，提供充足的氧气，让房间如同“南北通透”。

　　智米新风系统采用微正压交换原理，通过不断向室内送入新鲜空气，从而将浑浊空气从门缝、窗缝等位置排出。因此，新风系统能够有效应对甲醛、TVOC等持续挥发性气体。相比之下，活性炭虽然可以吸附甲醛，但一旦饱和便会失去效果。新风系统能够制造与开窗通风相似的效果，且避免了开窗通风所带来的室内环境污染问题。

　　智米新风系统具备初效+中效+高效三重过滤系统。

　　其中，初效金属滤网具备防腐不锈、容尘量大、易水洗等特点，可反复使用。初效滤网能够过滤灰尘、毛发、絮状物、细屑、小虫等，也包括春季极易引起鼻炎的柳絮等外界物质。官方建议初效滤网的冲洗频率为1~4周；

　　中效Merv12过滤器展开面积超2㎡，主要负责过滤PM2.5、烟尘、花粉等较大颗粒物；

　　高效过滤器具备HEPA13标准，展开面积达1.6㎡，能够有效过滤0.3μm以上的细小颗粒物，如PM0.3、部分细菌、部分病菌等。

　　值得一提的是，智米新风系统将中效、高效两层滤网设计为一体式，这种设计能够有效延长滤网的使用时间，同时简化了用户更换滤网的流程。中效+高效组合滤网官方建议更换时间为3~6个月。

　　智米新风系统将于4月6日上午10点，在有品平台开启众筹，众筹价格为1499元，在动辄五、六千甚至万元的新风市场中显得极具竞争力。产品首批开放26城上门安装服务，支持区域后续也将持续拓展。

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