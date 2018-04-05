苹果Apple Music用户数达到4000万

推出时间不到三年的Apple Music在近日迎来了一个里程碑，其在全球的用户数量超过了4000万大关。

这个数据被Apple Music法国内容负责人Steven Huon曝光，在上个月，苹果高级副总裁Eddy Cue透露Apple Music拥有3800万的用户，而在二月份来自苹果的数据显示，Apple Music的用户数量为3600万，可以看到在过去两个月，Apple Music的用户数量增长了10%以上。

目前Apple Music在美国用户数量上排名第二，第一是大名鼎鼎的Spotify，如果Apple Music保持这个增长速度，可能将在今年夏天取代后者。

Spotify刚刚上市，目前拥有7100万付费用户，该公司认为，这一数字在今年年底之前可能会达到9600万。