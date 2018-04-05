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豪华邮轮用机器人酒保 还有哪些活是机器人不能干？

豪华邮轮用机器人酒保 还有哪些活是机器人不能干？
2018年04月05日 10:40 新浪综合
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　　本文来自爱范儿

　　在世界上最大的邮轮海上交响乐（Symphony of the Seas）上度过一个七天的假期，入住最奢华的套房，需要支付多少钱？

　　228，081 吨海上交响乐是皇家加勒比海（Royal Caribbean）旗下的一艘豪华邮轮，于今年 3 月亮相后推出一个终极家庭套房（Ultimate Family Suite）。这豪华套房面积达 125 平方米，设有一台 85 寸的电视，三台视频游戏机，一个 30.48 米的乐高墙，空中曲棍球，乒乓球桌和两层滑梯。当然，你需为这趟名副其实的奢华之旅支付 60，000 美元以上的费用。

（图片来源： Royal Caribbean）（图片来源： Royal Caribbean）

　　作为积极打造豪华产品的邮轮公司，机器人酒保已成为皇家加勒比邮轮的标配。海上交响乐的机器人酒保由意大利公司 Makr Shakr 建造，该机器人团队声称已经提供过近 310，000 种饮料。

　　从混合、摇酒、过滤到最后上酒，全部由机器人完成。客户在平板电脑上下订单，并使用邮轮上的房间身份证付款。酒单上 30 种烈酒，21 种其他配料的任何组合都可以点。尽管是豪华标配，但海上交响乐的机器人酒保花费的时间比人类调酒师要长。

　　酒店聘用机器人已不是新鲜事，早在 2015 年，日本大型旅游公司 HIS 就在长崎县的荷兰主题公园豪斯登堡内开设了第一间“古怪酒店”，服务人员基本是安川电机（Yaskawa Elertric）提供不同类别的机器人，其中也包括酒保机器人。

　　新加坡酒店业也刮起过机器人风。 2016 年 11 月，新加坡贸工部（MTI）发布了酒店业转型蓝图，之后很多酒店都开始引进新的技术和产品进行智能化升级。机器人为当地知名的酒店日常运营和服务提供重要服务。

（图片来源：Courtesy）（图片来源：Courtesy）

　　除了传统服务业，机器人也开始成为社交网络明星。

　　Miquela Sousa 是一位最近备受关注的 Instagram 红人，她的 Instagram 账号已经吸引了近 67.8 万粉丝，但她其实是个利用电脑技术生成的虚拟人物。目前虚拟博主备受品牌方青睐，预计未来在娱乐和时尚消费中的影响力可媲美真人博主。

（图片来源：YouTube）（图片来源：YouTube）

　　在医疗领域中，相比成本高昂的手术机器人，价格相对低，服务范围更广的康复机器人，更容易获得普及。在机器人技术领先的日本，大约有 5000 家养老院正在使用机器人护理老人。护工机器人填补医疗服务业的人力缺口，有望帮助日本解决人口老龄化带来的巨大压力。

　　豪华邮轮酒保、社交网络明星，甚至是可以护理老人的护工，还有什么工作是机器人不能做的呢？

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