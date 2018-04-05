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大疆最新融资估值150亿美元 超出计划30倍近百家认购

大疆最新融资估值150亿美元 超出计划30倍近百家认购
2018年04月05日 10:16 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月5日上午消息，近日深圳市大疆创新科技有限公司最新融资竞标结果出炉，融资估值150亿美元超出预期30倍认购。

　　此前，大疆融资额度是5亿美元，后来变成7亿-8亿美金，而最新计划是融资规模为10亿美元，整体估值达150亿美元。目前共收到近一百家投资机构的保证金与竞价认购申请，各家认购金额的总和已超出原计划的30倍。不过，这30倍的背后却怀揣投资者的忐忑。

　　这一次的融资被外界看作大疆创新的“预备上市”，采取了股债结合的方式（即：D类+B类结合的融资形式）。这种方式即认购一定金额股权的同时也要认购一定金额的债权，债券为3年境外无息债。

　　比如，如果某投资者承诺拿出9000万无息贷款融资，1000万B类股权融资的话，他优先被大疆选中的可能性，要远大于5000万无息贷款的融资+5000万B类股权融资。

　　对于投资者来说，让想参与融资的投资机构们拿出更多诚意，愿意投资多少比例的D类无息贷款融资，才有资格配上B类股权融资。

　　据悉，4月3日第一次公布最高5亿美元（单个机构最高认购额）的平均D（债）/B（股）认购比例为1.29，即1万美元的B股对应1.29万美元的D债。

　　为什么会采用“股债结合”作为这次融资方式，据《中国证券报》报道，中证君获取的一份资料显示，大疆创新认为第一轮的竞价方法或有潜在漏洞：由于信息不透明导致了有的投资者可能得知其他投资者的D/B认购比例甚至是最高比例，而绝大多数投资者都并不知道。

　　为修复这一漏洞，大疆创新会在第二轮竞购中对方法进行调整。

　　上述资料显示，大疆创新第二轮竞价认购暂定为期三周，4月20日下午5点结束。公司会于4月3日、8日以及15日下午4点前公布给投资人目前竞价D/B认购比例最高的5亿美金的平均D/B认购比例，以供参考。

　　大疆还有可能每周会淘汰掉D/B认购比例位于最底部的投资人。

　　针对这一事项，新浪科技向大疆创新求证，截止发稿前尚未回复。（瑞豪）

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