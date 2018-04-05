大疆这轮融资爆棚:估值150亿美元近百家认购超30倍

原标题：大疆这轮融资爆棚：估值150亿美元 百家机构竞逐认购

据知情人士透露，深圳市大疆创新科技有限公司（简称“大疆创新”）新一轮融资的第一轮竞标结果已于近日出炉。大疆创新共收到近一百家投资机构的保证金与竞价认购申请，各家认购金额的总和已超出原计划的30倍。大疆创新计划融资规模为10亿美元，整体估值达150亿美元。

知情人士表示，本轮融资采取股债结合的方式，即认购一定金额股权的同时也要认购一定金额的债权，债券为3年境外无息债。据悉，4月3日第一次公布最高5亿美元（单个机构最高认购额）的平均D（债）/B（股）认购比例为1.29，即1万美元的B股对应1.29万美元的D债。

就上述事项，大疆创新在邮件中对中证君表示，“对此不予置评。”

天眼查数据显示，本轮融资前，大疆创新已经在2013年1月到2015年5月完成了5次融资，融资金额多的达7500万美元，少的也在数千万美元。投资方包括红杉资本中国、远瞻资本、麦星投资、中恒星光、新天域资本、Accel Partners等。

大疆创新近年来融资情况一览

不缺钱的独角兽

官网显示，大疆创新成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家，产品分为消费级产品和专业级产品，运用场景包括农业、能源、公共安全、建筑、基础设施等。

前述知情人士透露，大疆创新占全球商业和消费者无人机市场份额的70%以上，公司2017年实现利润在40亿元—50亿元之间，今年预计在60亿元左右。

投资者不免疑惑，大疆创新既然业绩不凡，为何还要大手笔融资？

上海云荣浙兴投资中心合伙人汤浩认为，大疆创新此次募资的象征意义大于实质意义。一方面是对国家鼓励扶持新经济独角兽政策的一种积极回应；另一方面应该也有通过开放小比例股权逐步改善公司股权结构的考虑。因为目前创始人的股权比例比较集中，逐步开放股权有利于公司未来的发展。

稍早前有外媒指出，大疆创新本轮融资是为IPO做最后准备，但公司回应称没有IPO计划。知情人士直言，“汪滔（大疆创新董事长）是很不愿意受管束的一个人，他设计大疆整个就是红筹结构，就没想过上市。”

值得一提的是，大疆创新不仅符合“独角兽”的定义，也有可能在不拆除红筹架构的条件下走CDR的方式在国内上市。

中金公司根据《证监会开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点》的要求估测认为，符合试点要求的“独角兽”及“四新”红筹股约35家，其中大疆创新以120亿美元的估值排名第十。

但问题来了，如果如知情人士所言，大疆创新不选择上市，那么，投资机构又将如何退出？

据知情人士介绍，他们自己预设的退出计划有两种，一是一级市场转让份额退出，二是大疆创新进行回购。

启动第二轮竞标

中证君获取的一份资料显示，大疆创新认为第一轮的竞价方法或有潜在漏洞：由于信息不透明导致了有的投资者可能得知其他投资者的D/B认购比例甚至是最高比例，而绝大多数投资者都并不知道。

为修复这一漏洞，大疆创新会在第二轮竞购中对方法进行调整。

上述资料显示，大疆创新第二轮竞价认购暂定为期三周，4月20日下午5点结束。公司会于4月3日、8日以及15日下午4点前公布给投资人目前竞价D/B认购比例最高的5亿美金的平均D/B认购比例，以供参考。每周也许会drop（淘汰）D/B认购比例位于最底部的投资人。临近截止日期的时候，也许会增大公布最高平均比例的频率到每小时一次或改为最高平均比例有变化时即群发邮件给投资人，以防止信息不对称的事情再次发生。

需要注意的是，大疆创新在资料中提醒，“目前市面上很多打着旗号说保证可以拿到份额的中间人，大家千万不要上当受骗，因为公司不会接受任何人的推荐，选择仅仅在于D/B认购比例的高低。大家更不要花钱托中间人或者大疆内部员工来说自家的好话，这样只会为自己减分，白花冤枉钱。”