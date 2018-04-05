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摄影基本技 | 夜凉如水那么美 你为什么拍不好？

摄影基本技 | 夜凉如水那么美 你为什么拍不好？
2018年04月05日 08:31 新浪综合
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　　本文来自爱活网

　　对于很多摄影爱好者来说，拍夜景绝对是个很大也很难的“课题”。且先不说晚上的光线要比白天差很多，光城市里那些杂七杂八的光污染，就让人不知道怎么下手了，明明看起来很美的夜景，为什么到了自己的镜头里怎么看都不理想？其实只要掌握拍摄夜景的一些小技巧，我们也可以很容易就拍出高水平的夜景照片。

相机：松下LX10 拍摄参数：F1.4 ISO 250 9mm 1/60s相机：松下LX10 拍摄参数：F1.4 ISO 250 9mm 1/60s

　　如果你没有铁臂 请备好脚架

　　拍夜景不带三脚架，除非你是铁臂阿童木。这倒不是说拍夜景非要三脚架，只是夜景不同于白天光线那么充足，并且有些夜景的特效比如光轨是慢速快门下才能实现，因此脚架是夜景拍摄中不可或缺的一部分。

　　而使用脚架后你就能轻松达到以下的效果：

　　相机使用小光圈，光圈越小景深越深，这样风景就会变得更加清晰锐利；

相机：尼康D5 拍摄参数：F8 ISO 1000 24mm 2s相机：尼康D5 拍摄参数：F8 ISO 1000 24mm 2s

　　可以降低ISO，我们知道ISO值越大，画面的噪点也就越多，而且在暗黑的位置就更为明显。所以只有降低ISO，画面的清晰度马上就能提升不少。

相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 100 16mm 1/20s相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 100 16mm 1/20s

　　什么光轨都不在话下。用了三脚架，我们就可以使用慢速快门（如10秒、几分钟甚至是数小时），记录下光线的轨迹，比如车轨、星轨、云流动的状态或者是光影涂鸦都有很大的帮助。

相机：奥林巴斯E-M5MarkII 拍摄参数：F14 ISO 200 12mm 4s相机：奥林巴斯E-M5MarkII 拍摄参数：F14 ISO 200 12mm 4s

　　同时，如果你是在湖边或是有水面的环境下拍摄，就可以利用慢门把水面的波浪除去，让反光更为突出。

没有使用慢门拍摄的效果 相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 180 16mm 1/6s没有使用慢门拍摄的效果 相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 180 16mm 1/6s

　　使用慢门拍摄的效果 相机：奥林巴斯E-M5Mark II 拍摄参数：F10 ISO 250 12mm 4s

　　在夜里 手动模式更管用

　　我们可能平时都已经习惯用自动或半自动模式来拍摄，但是在拍夜景的时候，由于光线不足的问题，相机的测光系统往往容易被骗而提高曝光，这样就会导致黑色的物体会过曝变成灰色。所以我们在拍夜景的时候就需要用到手动模式，自行来调节光圈、快门和ISO值。

相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 320 16mm 1/6s相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 320 16mm 1/6s

　　有人会问，我怎么知道该设定什么数值呢？其实方法很简单，你可以先将相机调到光圈优先模式，将光圈设定在F8-F11之间，然后关闭自动ISO，将ISO设定为最低值，轻按快门后你就能得到一个相机给出的快门值。

　　然后将相机模式调回手动模式，将之前得到的光圈、ISO、快门数值调整好就可以进行拍摄了。当然这时候的照片不一定是曝光最合适的照片，如果画面太亮，你可以调快快门或调小光圈压低亮度，而画面太暗，你就调慢快门或调大光圈调高亮度即可。

　　此外，手动对焦你还可以把街头的霓虹灯光拍成散景，超美的！

相机：松下LX10 拍摄参数：F2.8 ISO 160 26mm 1/125s相机：松下LX10 拍摄参数：F2.8 ISO 160 26mm 1/125s

　　当然，在拍夜景的时候不止光圈、快门、ISO、对焦需要手动，必要的时候白平衡也最好改成手动白平衡，不要使用自动白平衡。因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易就会变得不一致，导致照片出现色差。通常，你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但主要还是要根据当时环境来选择最合适的白平衡。或者，你可以拍成RAW格式的图片，后期的时候再进行调整。

相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 450 16mm 1/6s相机：尼康D7500 拍摄参数：F2.8 ISO 450 16mm 1/6s

　　不使用自动白平衡能获得更接近眼睛所看到的真实影像

　　愈夜愈美丽

　　夜色如此撩人，我们怎么能舍得把这样美好的景色错过呢？夜景或许不那么好怕，可是朋友，这也是一个由新手变为更专业的重要阶段，我们要永远都停留下随便按快门的层级，那还不如放下手机或相机，静下心来欣赏如斯美好的夜色呢！

相机：松下G9 拍摄参数：F3.2 ISO 8000 10mm 1/30s相机：松下G9 拍摄参数：F3.2 ISO 8000 10mm 1/30s
相机：尼康D7500 拍摄参数：F3.8 ISO 1800 56mm 1/25s相机：尼康D7500 拍摄参数：F3.8 ISO 1800 56mm 1/25s
相机：奥林巴斯E-M5MarkII 拍摄参数：F9 ISO 200 12mm 3.2s相机：奥林巴斯E-M5MarkII 拍摄参数：F9 ISO 200 12mm 3.2s
相机：松下G9 拍摄参数：F3.8 ISO 12800 32mm 1/500s相机：松下G9 拍摄参数：F3.8 ISO 12800 32mm 1/500s
相机：松下G9 拍摄参数：F4 ISO 10000 52mm 1/800s相机：松下G9 拍摄参数：F4 ISO 10000 52mm 1/800s
相机：松下LX10 拍摄参数：F2.8 ISO 1600 26mm 1/80s相机：松下LX10 拍摄参数：F2.8 ISO 1600 26mm 1/80s
夜景拍摄夜景
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