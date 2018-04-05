随着3月底苹果2018年春季新品发布会到来的，除了教育版9.7英寸新iPad之外，还有苹果新推出的iOS 11.3（更新版且现已可下载）。此次iOS 11.3更新版增加了电池状况的监测、新的animoji表情和先进的AR技术。此次苹果升级iOS 11.3，或标志着iOS 11以来iPhone和iPad的最大更新。

一文看懂iOS 11.3：升级的不只AR和电池（图源：Theverge）

电池容量监测

首先，新iOS 11.3升级带来了几个重要的功能，其中最主要的是新的电池健康菜单。该功能可以对电池的最大容量进行监测。如在近5个月你的iPhone X现在显示99%电池容量的话，这意味着你的手机可以充电量高达99%。

新iOS 11.3升级添加“电池健康”菜单（图源：sohu）

当然，新新iOS 11.3升级的子电池设置菜单出现后后，大家也发现苹果是故意放慢旧设备的性能。早前被传得沸沸扬扬的“降频”事件，苹果公司解释这样做是为了保持电池寿命和减少临时关闭。尽管这个解释很不错，但毕竟缺乏给广大公众一个解释，这其实是很糟糕的。

更好的AR体验

相信最大的亮点除了电池之外，新iOS 11.3升级带来的AR增强现实技术可谓极具创造力。在新iPad 2018上体验iOS 11.3的新AR特性时，下图可以看到一幅标志性的画在细节方面看起来很像就挂在砖墙上一样，非常神奇呢。

新升级的iOS 11.3系统添加了新AR应用（图源：Theverge）

新升级的iOS 11.3系统添加了新AR应用程序，AR可更准确地映射到如墙壁和门等垂直表面，如桌子和椅子等水平面；更厉害的是，它还可以在圆形表等不规则形状的表面进行投射。

因此，所有这些新技术的应用都是iOS系统的重要的发展，看得出苹果非常看好AR增强现实应用程序，特别是对于教育领域。

新anomoji表情

另外，升级后的iOS 11.3系统还新添了4个新的animoji表情，用来激活你iPhoneX的表情包。在下载iOS 11.3时，大家可能就会发现多了狮子、熊、龙和骷髅的表情元素。

iOS 11.3添加新anomoji表情（图：techradar）

相比此前的12 animoji字符，苹果也能够使用50种不同的脸部肌肉动作来对表情进行改变。这一切都是因为有了iPhoneX搭载的truedepth相机和A11仿生芯片组，看的都想要上手玩一把了。

其他：隐私保护/加密

正好赶上最近Facebook“隐私”事件，苹果iOS 11.3还更新了一部分数据和隐私菜单，涉及到用户的隐私保护。

比如，升级后的iOS 11.3系统在健康记录方面的升级，还可以帮助病人查看来自超过40多个机构健康系统的医疗记录。当然，苹果明智采用了后台密码对数据进行加密。

综述

作为3月30日iPad 2018版发布后的更新，iOS 11.3的到来可谓“恰当时机”。 此次iOS 11.3的发布应该仅仅是个开始，未来苹果或推出更多让用户直接与零售、金融和服务业领域的商务聊天信息。