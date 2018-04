谷歌或推廉价版Pixel手机 进新兴市场外还想提振销量

本文来自爱范儿

Google 的 Pixel 系列手机,从 2016 年出生到现在,已经经历了 16 个月,人们对于这个系列的评价,可以说是毁誉参半。

(Google Pixel 和 Google Pixel 2 图自:Tech news)

不可否认的是,Pixel 系列手机已经逐渐在市场上赢得了一定的口碑,但它的销量并没有和其价值和口碑成正比。

据 IDC 统计,在过去的 2017 年中,Google 一共售出了 390 万部 Pixel 手机,这其中包括初代 Pixel 和 Pixel 2。

(图自:9to5google)

390 万部是个什么概念?2017 年全球手机出货量为 15 亿部,390 万部放在这个数量级里不知道被淹没在何处了,如果再直观一点,苹果在去年一个季度售出了 7820 万部 iPhone,390 万部确实有点微不足道了。

当然,叫好不叫座的属性,从 Nexus 时代就具备了,而那时的 Nexus 还具备一个属性,那就是性价比,但它当时还并不是 Google 想要用来赚钱的产品。

(图自:Lucidica)

或许是看到 Pixel 产品线在市场上的口碑和影响力还不错,但急需解决销量惨淡的问题,近日有报道称 Google 将在今年推出廉价版的 Pixel 产品。

目前的 Pixel 产品线,只有面向高端市场的设备,但其逼近 iPhone 的售价,即便口碑再好,也很难让大部分消费者为一个只在市场上存在了一年多的产品买单。

(图自:stuff)

据国外媒体 Android Police 报道,Google 很有可能会在 4 月份到 7 月份之间推出这款产品,或许并不会随着下一代主打高端市场的 Pixel 手机一同推出,而其首发的市场也很有可能是包括印度在内的一些新兴市场,但并不排除会在美国本土进行销售的可能。

对于北美及欧洲以外的市场,售价高昂的高端机型难以征服更加广泛的消费群体。

(图自:XDA Developers)

针对新兴市场,Google 有 Android One,联合 OEM 厂商推出廉价版 Android 手机,用较为低廉的价格体验最原生的 Android 以及 Google 的各种服务。

(图自:Android Central)

然而 Android One 设备很像曾经的 Nexus,确切的说是低配的 Nexus,它所起到的作用更多的是向新兴市场推广 Google 的服务以及 Android 操作系统(Android Go),对于 All in 硬件的 Google 而言,这显然不够。

(运行 Android Go 的 Nokia 1 图自:The Verge)

如果以 Pixel 之名推出中端设备,它和 Android One 手机最大的区别,会是这款产品在设计和销售上,全部都会由 Google 来主导。而对于 Google 来说,一款廉价版 Pixel,将会让其参与到更广泛的市场竞争中去,也能有机会在中端或者入门级市场占有一席之地,其对于自家产品的控制力也会更强。

(图自:Apple)

如今几乎所有厂商都瞄准了印度等新型市场,包括小米、vivo、OPPO、华为等国内厂商,当然也包括苹果,而 iPhone SE 更是完全由印度制造。

(图自:XDA Developers)

Google 产品线越来越完整,不禁想问:还有什么是 Google 不卖的?