谷歌或推廉价版Pixel手机 进新兴市场外还想提振销量

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Google 的 Pixel 系列手机，从 2016 年出生到现在，已经经历了 16 个月，人们对于这个系列的评价，可以说是毁誉参半。

（Google Pixel 和 Google Pixel 2 图自：Tech news）

不可否认的是，Pixel 系列手机已经逐渐在市场上赢得了一定的口碑，但它的销量并没有和其价值和口碑成正比。

据 IDC 统计，在过去的 2017 年中，Google 一共售出了 390 万部 Pixel 手机，这其中包括初代 Pixel 和 Pixel 2。

（图自：9to5google）

390 万部是个什么概念？2017 年全球手机出货量为 15 亿部，390 万部放在这个数量级里不知道被淹没在何处了，如果再直观一点，苹果在去年一个季度售出了 7820 万部 iPhone，390 万部确实有点微不足道了。

当然，叫好不叫座的属性，从 Nexus 时代就具备了，而那时的 Nexus 还具备一个属性，那就是性价比，但它当时还并不是 Google 想要用来赚钱的产品。

（图自：Lucidica）

或许是看到 Pixel 产品线在市场上的口碑和影响力还不错，但急需解决销量惨淡的问题，近日有报道称 Google 将在今年推出廉价版的 Pixel 产品。

目前的 Pixel 产品线，只有面向高端市场的设备，但其逼近 iPhone 的售价，即便口碑再好，也很难让大部分消费者为一个只在市场上存在了一年多的产品买单。

（图自：stuff）

据国外媒体 Android Police 报道，Google 很有可能会在 4 月份到 7 月份之间推出这款产品，或许并不会随着下一代主打高端市场的 Pixel 手机一同推出，而其首发的市场也很有可能是包括印度在内的一些新兴市场，但并不排除会在美国本土进行销售的可能。

对于北美及欧洲以外的市场，售价高昂的高端机型难以征服更加广泛的消费群体。

（图自：XDA Developers）

针对新兴市场，Google 有 Android One，联合 OEM 厂商推出廉价版 Android 手机，用较为低廉的价格体验最原生的 Android 以及 Google 的各种服务。

（图自：Android Central）

然而 Android One 设备很像曾经的 Nexus，确切的说是低配的 Nexus，它所起到的作用更多的是向新兴市场推广 Google 的服务以及 Android 操作系统（Android Go），对于 All in 硬件的 Google 而言，这显然不够。

（运行 Android Go 的 Nokia 1 图自：The Verge）

如果以 Pixel 之名推出中端设备，它和 Android One 手机最大的区别，会是这款产品在设计和销售上，全部都会由 Google 来主导。而对于 Google 来说，一款廉价版 Pixel，将会让其参与到更广泛的市场竞争中去，也能有机会在中端或者入门级市场占有一席之地，其对于自家产品的控制力也会更强。

（图自：Apple）

如今几乎所有厂商都瞄准了印度等新型市场，包括小米、vivo、OPPO、华为等国内厂商，当然也包括苹果，而 iPhone SE 更是完全由印度制造。

（图自：XDA Developers）

Google 产品线越来越完整，不禁想问：还有什么是 Google 不卖的？