苹果官网上了个新页面：通过短视频教你iPad技巧

这些iPad技巧视频看起来简单，但拍摄手法非常有意思

新浪数码讯 4月4日晚间消息，苹果公司官网今日推出一个新页面，用多段视频教会用户iPad使用技巧，让人们重新认识苹果这款产品实用一面。

这一系列视频是苹果的“How to（怎样用）”系列，此前，iPhone X也有过类似页面教人们拍照。iPad技巧页面主要针对一些使用技巧展开，大致分为多任务、文件、Apple Pencil等部分，以及更多细碎技巧。涵盖办公和日常影音编辑使用等多个场景。

例如怎样在iPad上同时使用两款App，说的是分屏多任务处理技巧；如何用Apple Pencil在截屏上画画；如何在编辑照片、修掉路人甲等等。

一手魔方一手夹苍蝇

这些技巧全部用短视频来展示，并且全部配上了中文，拍的非常有创意，例如多任务视频开头是一只手玩魔方，一只手用筷子夹苍蝇，形象生动的传达“多任务”这个概念，之后又简单明了的让用户一看就会。

苹果的消费级产品没有说明书，因为它们都秉承“拿到手就会用”这种设计理念，并将之贯彻到软硬件两个层面，不过也有一些技巧属于彩蛋，一旦学会，可以事半功倍。这个iPad技巧页面就是让人们从“会用”踏入“精通”的步骤。

这个页面中的展示样机多是iPad Pro，但它讲到的所有技巧，也都适用与更新到了iOS 11系统用的其他iPad产品，甚至包括上周刚刚发布的2588元售价的第六代iPad。在这款产品的上手文章中我们也提到，虽然它的硬件不发烧，但它是最实惠的款式，而且不仅限于学生群体，一般用户也能用非常低廉的价格体验到A10芯片，以及Apple Pencil带来的新体验。（晓光）