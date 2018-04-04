外媒：华为万元旗舰Mate RS的OLED柔性屏由LG提供

新浪手机讯 4月4日下午消息，据外媒报道，华为Mate RS保时捷设计版的OLED柔性屏由LG Display提供，但华为P20 Pro的屏幕并不是LG制造，因此订单量不是很大。

据了解，华为如今已成为“全球第三大智能手机制造厂商”，因此LG Display一直希望与其进行紧密合作。如果这次合作顺利，LG Display屏幕的订单会有很大的增长空间。

华为Mate RS真机

除了OLED柔性屏，华为Mate RS搭载了屏下指纹识别技术，其传感器来自中国的生物识别解决方案商汇顶科技（Goodix）。这套指纹识别方案需要传感器与屏幕相互配合才能实现。外媒ETNews表示，LG很有可能参与了屏幕与屏下指纹传感器匹配的相关工作。

根据此前报道，LG Display曾为谷歌Pixel 2 XL提供屏幕，和小米也有相关合作。不过LG Display还有很长的路要走，目前还不足以撼动三星在移动OLED显示屏领域的地位。

华为官方表示，华为Mate RS汇集了当前华为所有最先进的技术。它配备8曲面3D弧形玻璃，6英寸2K OLED曲面屏幕，后置徕卡三摄像头，后置指纹识别以及屏下指纹识别技术，售价预计超过1万元。（得路）