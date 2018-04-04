Session系列的替代品？廉价版GoPro HERO6曝光

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受到无人机业务翻车的GoPro，终于传出将要发布廉价版GoPro HERO6。比起以前只有HERO和Session的年代，目前GoPro的产品线相对来说比较完善，现在旗舰机无疑就是GoPro HERO6，GoPro Fusion定位是全景视频拍摄，GoPro HERO5定位是中端，虽然售价与HERO6相差无几，而HERO5 Session应该是特殊机位的首选。

从谍照看到，这款新机的外包装只有一个HERO的字样，没有数字也没有Black，直接叫GoPro HERO，应该是用来替代Session的。在外观上，机身设计都是用HERO6的外壳，并且支持10m无壳防水，正面有用来显示的参数的屏幕，还是比较良心的一款产品。

既然是廉价版，性能上都会有所阉割，为了保护高端机型的销售，新机是不会支持4K视频拍摄的，但是会支持1080p 60帧和1440p 30帧，这个对于一般的家庭用户来说确实是够用的，又不是拍电影，只是简单记录一下，还是可以的。如果是这样的话，慢动作只能在720p分辨率下录制，240帧还是120帧暂时还未确定。看到这个让我想起了大疆推出的Telo无人机，再次刷新廉价、入门级的概念。即使GoPro用低价策略来应对市场上的其他产品，相信也是一场难熬的战争。新机GoPro HERO预计售价200美元以内，折合人民币约1300元，这个价格可以打遍很多选手。