魅族15/15 Plus曝光 前置指纹&后置环闪

自从黄章宣布回归之日起，煤油们就开始对魅族的新机格外期待，此前魅族官方已经确定，将在今年推出高端旗舰手机，称之为魅族15 Plus，另外还有魅族15及魅族15 Lite，统称为魅族15系列手机。此前黄章曾透露魅族15系列后将会推出魅族16系列。现在，魅族15、魅族15 Plus真机被曝光。
从曝出图片来看，魅族15系列采用的应该不是18：9屏幕比例，但是包括机身的正面及背面都是采用对称美学的设计。另外，屏幕两侧的边框极窄，前置摄像头在居中的位置，并且没有看到听筒，所以应该是隐藏式听筒设计，正面指纹按键为圆形，背部双摄及闪光灯进行了垂直设计。
魅族15 Plus真机上手图（图片引自微博@数码闲聊站）
根据之前Android官网的消息，魅族15系列机型的配置信息如下：
魅族15：
屏幕大小：5.5英寸
运存大小：4GB
存储空间：64GB，128GB
OS版本：Android 7.1.1
指纹识别支持：是
NFC支持：否
魅族15 Lite：
屏幕大小：5.5英寸
运存大小：4GB
存储空间：32GB，64GB
OS版本：Android 7.1.2
指纹识别支持：是
NFC支持：否
魅族15 Plus：
屏幕大小：6.0英寸
运存大小：6GB
存储空间：64GB，128GB
OS版本：Android 7.0
指纹识别支持：是
NFC支持：否
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