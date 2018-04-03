魅族15/15 Plus曝光 前置指纹&后置环闪

自从黄章宣布回归之日起，煤油们就开始对魅族的新机格外期待，此前魅族官方已经确定，将在今年推出高端旗舰手机，称之为魅族15 Plus，另外还有魅族15及魅族15 Lite，统称为魅族15系列手机。此前黄章曾透露魅族15系列后将会推出魅族16系列。现在，魅族15、魅族15 Plus真机被曝光。

从曝出图片来看，魅族15系列采用的应该不是18：9屏幕比例，但是包括机身的正面及背面都是采用对称美学的设计。另外，屏幕两侧的边框极窄，前置摄像头在居中的位置，并且没有看到听筒，所以应该是隐藏式听筒设计，正面指纹按键为圆形，背部双摄及闪光灯进行了垂直设计。

魅族15 Plus真机上手图（图片引自微博@数码闲聊站）

根据之前Android官网的消息，魅族15系列机型的配置信息如下：

魅族15：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.1.1

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Lite：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：32GB，64GB

OS版本：Android 7.1.2

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Plus：

屏幕大小：6.0英寸

运存大小：6GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.0

指纹识别支持：是

NFC支持：否