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魅族15/15 Plus曝光 前置指纹&后置环闪

魅族15/15 Plus曝光 前置指纹&后置环闪
2018年04月03日 07:42 中关村在线
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　　自从黄章宣布回归之日起，煤油们就开始对魅族的新机格外期待，此前魅族官方已经确定，将在今年推出高端旗舰手机，称之为魅族15 Plus，另外还有魅族15及魅族15 Lite，统称为魅族15系列手机。此前黄章曾透露魅族15系列后将会推出魅族16系列。现在，魅族15、魅族15 Plus真机被曝光。

　　从曝出图片来看，魅族15系列采用的应该不是18：9屏幕比例，但是包括机身的正面及背面都是采用对称美学的设计。另外，屏幕两侧的边框极窄，前置摄像头在居中的位置，并且没有看到听筒，所以应该是隐藏式听筒设计，正面指纹按键为圆形，背部双摄及闪光灯进行了垂直设计。

魅族15 Plus真机上手图（图片引自微博@数码闲聊站）魅族15 Plus真机上手图（图片引自微博@数码闲聊站）

　　根据之前Android官网的消息，魅族15系列机型的配置信息如下：

　　魅族15：

　　屏幕大小：5.5英寸

　　运存大小：4GB

　　存储空间：64GB，128GB

　　OS版本：Android 7.1.1

　　指纹识别支持：是

　　NFC支持：否

　　魅族15 Lite：

　　屏幕大小：5.5英寸

　　运存大小：4GB

　　存储空间：32GB，64GB

　　OS版本：Android 7.1.2

　　指纹识别支持：是

　　NFC支持：否

　　魅族15 Plus：

　　屏幕大小：6.0英寸

　　运存大小：6GB

　　存储空间：64GB，128GB

　　OS版本：Android 7.0

　　指纹识别支持：是

　　NFC支持：否

魅族曝光新机
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