不开手机斗图？三星给息屏显示加入新玩法

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息屏显示（Always On Display）让三星手机在休眠状态下也能显示重要信息。现在，这一功能迎来了升级，有了更多个性化选择，GIF动画也能成为息屏显示的内容。

过去，三星手机的息屏显示内容包括了时间、重要提醒、电池电量等关键信息，用户可以选择不同的时钟类型、颜色。除此之外，还可以使用三星预置的照片或自己的照片来作为息屏显示的内容，通常大家喜欢吧自己的伴侣、家庭成员、或者小孩放在这个位置。现在加入了GIF动画，息屏显示的玩法变得更多样。在相册中选择GIF文件，点击画面右上角的更多选项，选择“设定为Always On Display图像”，点击应用就完成了设置。

不过在彰显个性的同时，把GIF作为息屏显示也有诸多限制。首先，手机系统必须使用安卓8.0及以上，Always On Display应用的版本需升级到3.2.26.4。太长的GIF需要在相册中先裁剪一番，GIF也只会在息屏时显示一次而不会循环播放，如果想要再看一遍，需要双击屏幕。最重要的是，对手机续航可能也会造成一定影响。

目前，仅有三星Always On Display支持GIF动画，其他安卓手机使用的诸如Always On AMOLED等应用还未跟进，至于苹果手机用户，我们还是聊点其他的吧。