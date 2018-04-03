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荣耀重磅新机再曝 变色外观/或为荣耀10

荣耀重磅新机再曝 变色外观/或为荣耀10
2018年04月03日 07:40 手机中国
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　　近日，赵丽颖拍戏现场的花絮视频被曝光，除了颖宝本人优雅的身姿，一款神秘的新手机也引起了诸多网友的好奇心。令网友摸不着头脑的是，她手中的手机机身颜色会变幻，一会是紫色，一会蓝色，相当吸睛。

　　众所周知，赵丽颖是荣耀手机的代言人，这不禁让人与荣耀官微发布的新物种视频相联系。在视频中，手机背部机身会根据外部环境，自动拾色，然后变色。从代言人视频花絮到官方渲染视频，二者结合，由此看来，荣耀即将发布的新物种将是一款会变色的手机。

　　既然号称是“手机摄影新物种”，不仅外观上将带来突破，从视频内容看，荣耀新物种在AI摄影上也将有更多进化：荣耀新品可通过自拍了解健康状况；拍照时可实现自动调色、自动构图功能，拯救拍照成灾的手残党等。

　　其实，在荣耀官方发布之前，新华社也发布了一条短信，正文“发现手机摄影新物种”9个字，加一张华为研究所的配图，随即刷爆朋友圈。从小编和网友的回复看，让网友期待的“手机摄影新物种“正是荣耀即将发布的新品。

　　手机AI拍照性能正在快速提升，前不久，刚刚发布的华为P20，搭载徕卡双摄，再加上麒麟970加持，已成为业界首款拍照综合评分超过100分的机型，把苹果iPhone X、三星S9+都甩在了身后。AI智能拍照体验、手机拍照新玩法、图片智能识别等创新功能都令人叹为观止。

　　如今来看，紧跟华为P20步伐，即将发布的荣耀新品，应该同样搭载麒麟970芯片，主打AI摄影，而这款产品很可能是荣耀数字系列，也就是荣耀10。其实，早在3月份就有消息人士透露”手机摄影新物种“就是代号为“Columbia”的荣耀10，并且预计将在4月底发布。

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