在发布会之前，OPPO为R15办了一场关于色彩的对谈

本文来自理想生活实验室

和去年一样，OPPO 再次联合浙江卫视带来了一场声势浩大的发布会，去年是 R11，今年的主角是 R15。不同之处在于，在 3 月 31 日晚位于深圳“春茧”体育场的盛典活动之前，OPPO 当天下午在这次媒体入住的酒店之一带来了一场关于色彩的沙龙。到场的除了有 OPPO 工业设计中心设计总监范晓宇，还包括了 Karim Rashid 以及 Zing 两位嘉宾，活动由《GQ》的时尚编辑范晓冰主持。

两位嘉宾很有来头。出生于埃及的工业大师 Karim Rashid 在过去 30 多年的设计生涯当中以鲜明的艺术风格、擅长大胆用色著称，他本人喜欢粉色，日常的穿着主要都以白色或粉色出现，同时他也很愿意涂上鲜艳的指甲油或者选择其它具有强烈冲突的配饰，他的观点和他的作品一样时刻都在传达自己的态度——同时他还让艺术化与商业设计走得非常近（这不是每个设计师都能处理好的事情），他的职业生涯中有超过 3000 件已经量产的作品，设计公司也开到了近 10 个国家（他在亚太地区第一家设计公司就开在深圳）。

粉色是 Karim Rashid 的一贯人设

Karim Rashid 的作品：Kenzo Amour 香水瓶（左）、Koop Chair（由芬兰 Martela 推出）

Karim Rashid 的作品：Bonaldo Poly XOXO 座椅系列（左）、柏林 nhow 酒店

Karim Rashid 与 OPPO 设计师联合设计了 R15 系列配色，其中 R15 的“星空紫”和“梦镜版”的“梦镜红”都有着非常特别的渐变效果，在不同的角度和光线下我们能看到玻璃面板反射着不同的光芒，并且都仍然保持了很好的细节和层次。

Zing（左）和 Karim Rashid

作为 OPPO“理想人像实验室”顾问之一， Zing 的出现算是个不大不小的惊喜，某种程度上他在自己领域的影响力完全不逊于设计界的 Karim Rashid——甚至影响力更大。他是王菲、舒淇、杨千嬅、容祖儿等等天后级艺人的御用彩妆师，很多我们印象深刻或者大名鼎鼎的妆容（比如“晒伤妆”）就来自 Zing 的创作（然后在对谈中 Zing 表示那些妆容名字并不是自己起的，全场大笑）。他没有参与 R15 的设计，但这场关于色彩的对谈请到他实在是再合适不过了。

每种颜色都有自己的情绪——每个人喜欢的颜色是什么

如同这次对谈的主题“色彩即思想”，不同的颜色能够传达出不同的信息，表达不同的情绪，这是大家的共识，比如在传统的理解当中，蓝色代表安静，紫色代表神秘，红色代表激烈和力量等等——同时不同的地区不同文化也能够对颜色表达的信息产生影响。而这次的对谈也从三位嘉宾各自最爱的颜色说起。

Karim Rashid 的答案最不让人意外，粉色本身就是他一直以来的人设，不过 Karim Rashid 在现场完整介绍了他和粉色的渊源——从 5 岁时在伦敦，妈妈给他的一次粉色衣服的尝试开始，发现自己喜欢这个颜色，“觉得能释放无限的能量和活力”。

Zing 选的是灰色，这对于彩妆师来说似乎有点不寻常。Zing 表示灰色“是最安静的颜色”，“是影子的颜色”，而就彩妆师的工作来说，灰色的意义“在于它可以衬托出所有周边的颜色，以灰色来化妆人会更美，配合其它颜色出现的话，包括灰色在内的所有颜色也都会更加漂亮”。

范晓宇则表示自己有选择困难，并且“颜色其实谈不上好坏，没有美丽的色彩和丑的色彩”，“取决于何时何地、什么样的人以什么样的情绪来理解”。而一定要让自己选的话，范晓宇表示自己对渐变和过渡印象深刻，提到童年时第一次看到大海，发现在沙滩和海洋交界的地方是“一种流动的、不断变化的颜色”、“浪花打过来时会变得绿一点，海水褪去又恢复金黄的颜色”。

关于色彩的渐变和过渡，从 Zing 的作品说到这次 OPPO 的 R15

范晓宇的分享很美，同时当然也紧扣了这次的 R15 的主题，事实上三位设计师在自己的职业生涯当中都是非常擅长运用乃至“创造”颜色的。Karim Rashid 在自己的本行工业设计和建筑设计中大量采用充满冲突的亮色（因为过于大胆和特色鲜明，这甚至让他并不被所有人喜欢），他被评价为“色彩大师”合情合理。至于 Zing，大家耳熟能详的作品就太多了，给两张王菲的专辑封面你就知道了。

王菲的这些经典妆容都来自 Zing

《寓言》（2000 年），五彩眼妆，渐变、柔和、自然的晕染过渡；《你王菲所以我王菲》（2002 年），经典的“晒伤妆”成为之后被很多艺人或者模特模仿的潮流。

现场给出的 Zing 的两张作品也很有代表性并且相当漂亮，以人脸为画布，各种渐变和过渡让整个妆容虽然颜色并不同，但整体看却非常和谐平衡（左边的这张）。热爱粉色系的 Karim Rashid 在这个过程中终于忍不住打断了 Zing 的分享，表达了对这两件彩妆作品的喜爱，并认真表示“今晚给我画这个妆（指的右边蓝色唇彩这张）吧”，全场大笑。

OPPO 在此之前有过多次对色彩光影的尝试。如果往前推到 Find 7，那个“天际线呼吸灯”也是同样的思路，近一些的 R9“凝光腰线”、去年首次运用渐变元素的 R11s 红色版的星幕屏等等，都跳出了单一的色彩，而通过不同角度、光线、明度和饱和度的变化，完成的是一个流动性的设计。到这次 R15 的“星空紫”和“梦镜红”，可以看作是 OPPO 在色彩运用上的一次完整贯彻，一次在理念和工艺上的集大成。

这是 Karim Rashid 为数不多的参与手机设计的工作，但他很好的继承并延伸了 OPPO 对于渐变色的理解，“我们看到的世界、我们看到的颜色永远都是在变化中的”，“颜色并不是静态的，它是一个由片段连接而成的视觉效果”……对于这次 R15 的渐变设计，Karim Rashid 表示“它能真正代表自然界中色彩存在的形式，因为本身自然界的色彩就是一种渐变的”。

这次的 R15

但 R15 做到这样的效果并不容易，对谈现场 Zing 表达了自己对工艺的好奇，对此范晓宇表示在有渐变效果的“星空紫”和“梦镜红”上，OPPO 用了独创的“叠层流光点彩工艺”，在玻璃面板下多了点彩层和流光层，前者由很多细小的不同色彩和纹理的颗粒组成，颗粒小要用显微镜才能看到，后者则主要在宝石质感的反射效果上进行加强。这实现了不同光线角度下折射出的效果的细微不同——类似沙滩和海洋，每一粒沙子的自然反光，形成了丰富的层次和纹理。

这两层都非常薄，“厚度只有零点零几毫米”，范晓宇说。

机遇和挑战——OPPO 的尝试和 Karim Rashid 的态度

相比 Zing 所在的美妆和时尚领域，OPPO 所在的消费数码行业某种程度上说并不是一个容易接纳新色彩的领域，这反过来也衬托出 OPPO 在色彩尝试方面的大胆和努力——做建筑设计时经常也遇到诸如“建筑不应该有太多色彩”之类意见的 Karim Rashid 表达了自己的看法。在他看来，“品牌们似乎都很害怕颜色”，这让他感到费解，就以手机来说，“其实很多人也都会去买五颜六色的手机壳啊，因为人们本身是很喜欢色彩的嘛”。

OPPO 算是很能尝试各种颜色的手机厂商了，并且是以量产的标准来打造，这和很多只为了色彩噱头的小厂商有本质上的不同。之前巴萨版 R11 的红蓝撞色大胆地“撞”出了一条新路（范晓宇表示当时一周内卖光，但买这个版本的大多数用户其实都并不是巴萨的粉丝），而就整个 OPPO 产品研发来说，贯穿始终的是从自然当中“吸收”色彩，天际、星空、海洋沙滩的渐变、草木绿等等 OPPO 产品上出现过的颜色，都是在这样的思路下实现的。

OPPO 的巴萨版 R11

Karim Rashid 和 OPPO 团队为 R15 的颜色选择做了大量的尝试，最终在几百种颜色搭配当中选择了这两个方案，范晓宇表示“选择的过程非常感性”，而在此基础上，最终“调配色彩和进行工艺实现时又得要特别理性”。Karim Rashid 则对这样的颜色选择非常满意，他表示“色彩会让产品品质上一个台阶”，“在竞争激烈的市场上，这会让产品显得更加高端……色彩会激起人们的情感，这是一个很大的竞争优势”。

对谈的尾声阶段还给了我们两个不大不小的期待，在被问到“接下来是否还会有不同渐变配色的产品”，范晓宇表示“可以期待”，而 Karim Rashid 提议让 OPPO 出一个和 Zing 彩妆作品联名的手机产品系列，这引来了现场媒体们的小小惊呼。