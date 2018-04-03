OPPO R15人工智能实测：堪称脱胎换骨的体验升级

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在OPPO R15媒体沟通会上，OPPO提出了其对于手机未来体验的思考，主要包括5G、AI以及AR三个方面，而如果要说哪项技术与我们的使用体验息息相关，那绝对是AI。所谓AI也就是人工智能，目的是让机器可以像人类一样思考，快“人”一步的想用户之所想急用户之所急。

而OPPO R15就是这样一款产品，其不仅采用内建多核心人工智能处理器（Mobile APU：AI Processing Unit）及NeuroPilot AI技术的新一代处理器联发科P60，在执行同样的AI任务时，相较于GPU，APU不仅更高效更可将功耗降低一半；同时还搭载ColorOS 5.0，一大特色就是将AI人工智能融入到系统中的方方面面。

那么OPPO R15的人工智能实际表现如何？我们一起来体验一番。

语音助手，你来问我来答

语音助手可以说是手机最早拥有的AI功能，经过几代技术升级，如今语音助手的识别率已经非常准确。笔者试着向OPPO R15的“语音助手”提了十个问题，包括天气、路线、航班等多个方面，R15做到了100%识别，并且在第一时间做出了回答，我觉得这个功能无论是对年轻人还是老年人而言都是一个很好的补充。特别是对于老年人，有了“语音助手”可以说是大大简化了学习成本，想做什么只需要对手机下命令就好了。

智能助手，化繁为简6到没朋友

OPPO R15还带来全新的智能助手，开启后可以在手机负一屏显示行程、天气、日程、便签等信息，听起来好像没啥大用，其实不然，因为AI人工智能的存在，这里所显示的信息不需要用户手动导入，比如笔者通过R15购买了两张电影票，很快就会自动建立相关的行程提醒，包括时间、地点，一目了然。

而且智能助手并不仅仅是做一个信息的收集，它还可以直接进行相关操作，你看，在电影行程下方就有“导航”字样，点击一下就可以自动开启地图进行导航。智能助手的真正作用在于将原本需要在多个APP之间来回切换才能完成的操作，简化成在“智能助手”里全部实现，化繁为简6到没朋友！

除了便捷之外，智能助手所提供的快捷功能也堪称神器，以拍照翻译为例，以后再查看英文文档，只需要拍个照片，R15就会智能的完成翻译，而且速度飞快，也就是1秒钟，对于笔者这种四级都没过的“文盲”来说，简直太合适了。

智慧识屏，选词编辑快人一步

“智慧识屏”也是让笔者深感满意的功能，只需要长按文本信息，系统就会智能分析文本内容，快人一步地为用户提供需要的服务，比如笔者是鞠婧玮粉丝，上网浏览时看到鞠婧玮相关信息，只需长按即可快速的选词搜索，大大简化了操作。

有AI的拍照，才更懂你

此外，OPPO R15还将AI人工智能深度融入到拍照中，全新升级的智能场景识别2.0，让手机可以自动识别出当前情景，包括绿草、室内、蓝天、美食、雪景、日落、夜景、猫、狗、人像、婴儿、烟火、海滩、风景、文档、舞光灯16种标签，并且可以两两结合实现120种场景。

带来的好处就是让笔者这种只会按快门的选手也能拍出远胜以往的相片，因为在拍照时，R15可以通过判断当前所处的环境、拍摄对象的种类，智能的匹配最佳的方案。

以上几点就是融入AI人工智能后，OPPO R15所带给笔者最为直观的体验升级，有了AI加持的手机，改变了以往让用户适应手机的差体验，取而代之的是让手机适应用户，体验上的差异简直是天上地下。总之，既有AI硬件又有AI软件的OPPO R15，或许会是改变你对国产手机印象的新开始。