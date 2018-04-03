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OPPO R15渐变色很美？背后竟暗藏鲜为人知的设计学问

OPPO R15渐变色很美？背后竟暗藏鲜为人知的设计学问
2018年04月03日 19:13 新浪综合
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　　本文来自雷科技

　　近几年，随着供应链和技术的成熟，智能手机在功能体验上趋于稳定，因此配色逐渐成为了各大厂商的必争之地。谁能打好配色这张牌，推出令人惊艳的产品，就意味着其将在竞争激烈的市场上占据一份先机。

　　近日，OPPO发布了年度主打新机R15和R15梦镜版，其分别主打的“星空紫”和“梦镜红”就采用了业内少见的渐变色机身设计。其中，“星空紫”采用“黑-紫”渐变，“梦镜红”则是“大红-酒红”渐变。这两种不同类型的渐变，背后其实暗藏着鲜为人知的设计学问。

　　渐变色的背后，蕴藏着OPPO R15独特的美学理念

　　在OPPO“色彩即思想”的设计沙龙中，操刀OPPO R15渐变色设计的全球色彩大师Karim Rashid表示，渐变色之所以美，就在于它来源于现实生活，来源于自然界。现实中的颜色都不是静态的，而是能随着光线的不同而发生变化的。因此，渐变色实际上是一种由不同色彩片段所连接而成的三维视觉效果

　　OPPO R15的渐变色为什么能够美的与众不同，让人印象深刻？其实这取决于人们对于渐变美的视觉感知

　　古希腊哲学家柏拉图曾在著作《斐利布斯》中，将美所引起人们的快感分为三个层级，其中将图形、颜色、声音为代表的“形式美”称为“真正的快感”。另一名哲学家黑格尔认为，真正的美是理念与形式的统一，是“理念的感性显现”，强调美是能被各种感官所感知到的

　　人们通过视觉感知到渐变色所呈现出的动态美，引起快感并满足审美，并在心理产生对这种美的向往和需求，从而通过消费来形成追求美的行为。

　　而在营销学中，也有“7秒钟色彩理论”的说法，即一款产品能够在7秒钟内以色彩的形态停留在人们的认知中。时下智能手机的单一配色已让消费者产生审美疲劳，差异化的渐变色能够凭借动态视效，迅速与友商竞品建立区隔。

　　除了满足审美和形成印象外，渐变色还能够恰到好处的诠释人的情感和个性。色彩能够赋予产品高情感化，人的性格、心境和情感的不断转变，正好对应手机不同角度颜色变化。正如Karim Rashid所认为的那样，渐变色能够更好地反映和印证生活。

　　并非简单调色，OPPO R15渐变色更是工艺上的升级

　　可能很多人误认为，手机渐变色相比普通的纯色只是简单地更改了一些调色的方式。事实上，OPPO R15的渐变色所采用的工艺比想象的要更为复杂。

　　OPPO工业设计中心设计总监范晓宇介绍称，OPPO R15在机身背部采用了一种名为“叠层流光点彩”的渐变工艺，其背部采用由玻璃表层、点彩层和流光层所形成的复合式结构。玻璃表层置于最上方用于覆盖表面，点彩层由不同颜色的细小颗粒和纹理组成，而流光层则是做出猫眼石纹理，因此其在变化角度时能看到一条光带。

　　同时，通过对比可发现，OPPO R15的“星空紫”采用由深入浅的渐变设计，而R15梦镜版的“梦镜红”则相反，则采用由浅入深的设计。之所以这样设计，原因在于这两种渐变所代表的性格和情绪的差异。

　　“星空紫”采用黑色底色，加以紫色点缀，突出的是星空般的静谧和神秘，给人感觉更加内敛，所以暗色系要更加突出；而“梦镜红”则是热情活泼的大红色为主，下方偏暗的酒红色，相比之下更像是折射出性格的另一面。

　　从单调的纯色到灵动的渐变，手机颜色战争愈演愈烈

　　可以预见，2018年将很有可能成为手机配色的“渐变年”。为了突出产品差异化，未来会有越来越多的手机厂商在保留部分经典配色外，提供更加灵动、更能吸引眼球的渐变色。

　　相比单一且具有审美局限性的纯色，渐变色一般由两种甚至多种不同的颜色构成，因此对厂商而言可发挥性更强，同时用户也能张扬自己的个性。毕竟不同颜色之间的混搭，很有可能碰撞出不一样的火花，有千千万万种色彩的排列组合可以供厂商参考和消费者挑选，未尝不是一件好事。

　　从单调的纯色再到灵动的渐变，手机颜色战争可谓愈演愈烈。当渐变普及之后，手机行业在色彩上又会有怎样的创新呢？我们不妨拭目以待。

渐变色OPPOR15
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