将情怀进行到底 诺基亚正在准备Nokia 2010复刻版

新浪手机讯 4月2日下午消息，两年前诺基亚重回手机市场，之后每年都会推出一款经典手机的复刻版。我们已经见到了标志性的诺基亚3310复刻版；今年，我们又见到了“香蕉手机”8110的回归。现在，外媒Android Authority带来了复刻版手机的最新消息。

传说中的诺基亚2010复刻版

来自外媒Android authority的爆料，诺基亚接下来会为大家带来诺基亚2010的复刻版。根据内部人士的消息，为了纪念1994年第一款手机诞生25周年，诺基亚准备在明年推出2010的复刻版。

据了解，该机在外观设计上会稍有不同，支持4G LTE网络，拥有一块彩色屏幕，并在与诺基亚8110相同的市场上销售。

预计该机将搭载Classics系列的操作系统，但也可能通过在HMD和Facebook之间建立新的合作关系，来为WhatsApp和Facebook等应用程序提供支持。大家所见到的新外观可能不是最终版本，颜色上会有红色、黄色和黑色，命名上也可能叫做诺基亚A10。

诺基亚3310复刻版

最后让我带大家回顾一下之前诺基亚发布的两款复刻机型。2017年，HMD复刻了诺基亚3310，带来了支持3G网络连接的诺基亚3310复刻版，成为Google年度十大热点搜索之一，而进入2018年后，HMD再接再厉，又奉上了诺基亚3310 4G版。它搭载了阿里云操作系统，支持中国移动4G TD-LTE网络。

诺基亚8110复刻版

在3310复刻版之后，HMD又推出了一款1999年《黑客帝国》主演基努李维斯用的经典手机诺基亚8110复刻版，依然是功能机设计，保留了经典的弧形滑盖设计，有经典黑色和香蕉黄色两种配色可选。复刻版诺基亚8110运行Smart Feature OS系统，有内置应用商店，用户可以下载安装应用，待机时间长达 25 天，手机还内置了经典的贪吃蛇游戏。（得路）