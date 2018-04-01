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相机也过愚人节 如何用照片欺骗眼睛？

相机也过愚人节 如何用照片欺骗眼睛？
2018年04月01日 07:32 中关村在线
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　　愚人节，这一天如果没有被“骗”，那么你一定没有过好愚人节。有的人是靠语言来“骗”，有的人是靠照片来“骗”。今天，我们就来教大家如何用照片来“骗”别人，让你在愚人节地位迅速上升。

相机也过愚人节 如何用照片欺骗眼睛？相机也过愚人节 如何用照片欺骗眼睛？

　　初级版：大力士是这么炼成的

　　不论是在愚人节，或者是在平时，我们在微博、朋友圈等等社交媒体上经常会看到一类图片。比如一个小孩子举起一块巨石、一个人用脚踩住一架飞机等等，由于拍摄手法的很特别，因此如果题材并不是特别夸张，很多人都会认为这种照片是真实的。其实，这种照片的拍摄有个专业名词，叫借位摄影。

最简单的借位摄影最简单的借位摄影

　　借位摄影，对器材的要求很简单，相机、手机均可以，也不需要其他的配件支持。重要的是，借位摄影需要一个很好的规划。规划主要是你想拍摄什么样的题材，然后怎么通过借位的方式实现这些题材。

　　借位摄影的真谛就是借位，一个人站在距离镜头较近的地方，其他人站在距离镜头较远的地方，然后寻找合适的主题和比较有逻辑性的角度拍摄即可。比如上面的把人捏起来的照片。如果你实在想不到很好的创意，先去百度一下，然后创意自然就出来了。

反重力摄影反重力摄影

　　除了借位摄影，我们还可以拍摄另一种类似的“骗局”照片，就是反重力摄影。这种照片也是之前微博上流行过一段时间的。拍摄的时候，比如上面这张照片，笔者和小伙伴躺在地上，然后另一个小伙伴贴着墙壁向下拍照。之后用Photoshop软件将照片旋转到合适的角度，即可以完成。

　　其实这种摄影方式，是最简单的可以“骗”人的方式，拍摄成本低，主要是对于创意的要求。小伙伴们准备好进行拍摄了吗，什么？你觉得太简单没意思？那么来看下一页吧！

　　进阶版：谁都不知道我是双胞胎

　　现在大部分的80后、90后都是独生子女，鲜有人有亲兄弟姐妹，双胞胎的几率更是非常低。笔者平时在大家的印象里也是独生子，其实你们都不知道，笔者还有个双胞胎弟弟，不信你就看下面的照片。

亭子里的就是笔者的双胞胎弟弟亭子里的就是笔者的双胞胎弟弟

　　这张照片的初衷是模仿日本动漫《言叶之庭》里面的场景，拍摄于真实的取景地日本东京新宿御苑内。其实笔者并没有双胞胎弟弟，这张照片就是自己与自己的合影，而且是真实的，并不是抠图实现。想不想学？往下看。

原图是这样的，但是两个男人这么合影有什么意思？原图是这样的，但是两个男人这么合影有什么意思？

　　由于是两个男人合影，很无趣，因此笔者临时想到了干脆就通过Photoshop处理一下，然后变成自己和自己的合影。

　　在取景的时候，一定要注意固定机位和镜头焦段拍摄，对焦的位置也不要发生变化，否则拍出来的两张照片合成起来难度就太大了。拍摄结束之后，就是上面的两张素材照片，导入Photoshop中，将其中的一张复制到另一张之上，成为一个图层。

其中一张照片复制到另一张上，成为一个图层其中一张照片复制到另一张上，成为一个图层
添加蒙版，然后选择画笔工具来涂抹添加蒙版，然后选择画笔工具来涂抹

　　成为图层之后，将新的图层添加蒙版（白色蒙版），然后选择画笔工具（选择黑色颜色），然后在对应位置上进行涂抹即可。画笔的大小和硬度没有限制，涂抹的时候就像是上面截图一样，另一个小伙伴会被抹掉，有你自己的底层照片就会显示出来。一直到完全抹掉小伙伴，然后自己完全出现在画面中即可。

涂抹之后的效果，别忘了简单的调调色涂抹之后的效果，别忘了简单的调调色

　　最后完成之后的样子就是如此，当然别忘了调色和其他的后期处理，看你自己的心情而定。

这个是多胞胎版本这个是多胞胎版本

　　这种照片，不论是多少个自己都能够实现，只要你又足够的耐心去拍即可。拍摄多胞胎版本与之前是一样的，后期的处理也是一样的。不过要注意的是，这种人物重叠的部分，在后期的时候要注意逻辑性，也就是哪个多胞胎的自己在前面，就要挡着后面的自己的身体一部分，总之不要因为后期出错而闹笑话即可。

　　后期：试过海边下雪的感觉吗？

　　有的时候，我们的创意并不是很棒，或者是摄影技术仍有待提升，有的“骗人”照片的确无法拍摄，或者是配件不足以支持这些照片的拍摄。这些都没有关系，接下来笔者要介绍的方法，有一台电脑和一个Photoshop软件就能够实现了，它就是后期，教你如何制作出雪景。

一张简单后期处理过的照片（拍摄于圣托里尼岛，因此是海边）一张简单后期处理过的照片（拍摄于圣托里尼岛，因此是海边）

　　如果是模仿下雪的感觉，图片要先经过后期的处理，比如减少饱和度，减少对比度等等。毕竟我们在下雪环境拍摄的照片，色彩都会比较淡，因此要简单处理一下，否则就不逼真了。

合成下雪素材，选择“滤色”即可合成下雪素材，选择“滤色”即可

　　处理过图片之后，在百度上搜索“下雪素材”就可以找到非常多的素材图片，根据自己的喜好下载一张即可，然后将处理过的照片和下雪的素材图片同时导入Photoshop软件中。将下雪图片复制到照片上，形成一个新的图层。然后选择“滤色”，就可以将素材与照片合成在一起了。

合成之后的效果合成之后的效果

　　其实一般来说，这样就可以了。如果还是不满意，可以做成雪正在下的感觉，也就是有点动态的感觉，那么请下往下看。

选择“动态模糊”滤镜选择“动态模糊”滤镜

　　让雪运动起来，选中下雪素材图片的这个图层，然后依次点击“滤镜”、“模糊”、“动态模糊”，然后就调出了动态模糊选项。根据自己的喜好，选择动态模糊的角度和数值即可，Photoshop提供实时预览，修改数值之后自己看一下是否满意即可。

动态下雪的最后效果动态下雪的最后效果

　　这个就是最终的效果。我们知道，很多的海边是不太容易见到雪的，因此我们可以在愚人节时制作这么一张照片，假如人在天津，可以发一张朋友圈说：“人在北极，赶上了暴风雪，怎么办，着急在线等”诸如此类的文案，这样就达到了愚人节该有的效果。

　　其实愚人节照片造假的形式还有很多，重要的不是技巧，而是你的创意。技巧在网络上都可以查询到，不论是拍摄技巧还是后期技巧，你都可以找到，但是创意，就需要你自己来实现了。不论是哪种创意，只要你发在微博或者朋友圈中，成功的“骗”了大家，那么愚人节的目的就达到了。最后，祝大家愚人节快乐，记得不要被“骗”。

拍摄愚人节欺骗
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