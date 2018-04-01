余承东：华为并未退出美国市场 终将成为全球第一

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新浪手机讯 3月31日上午消息，华为消费者业务总裁余承东在给外媒CNET的一封邮件中表示，华为仍然致力于美国市场，并通过世界一流的产品和创新赢得美国消费者的信任。

华为消费者业务总裁余承东

不久前，华为在法国巴黎大皇宫发布了P20系列新机。其中P20 Pro依靠三颗摄像头和AI算法夺得DxOMark手机拍照排行榜第一的位置。不过，P20系列手机在海外依旧以欧洲市场为主，其在美国的发展并不顺利。

华为P20系列新机

在过去的CES2018展会上，华为本要宣布与美国运营商AT&T达成合作，谁知在紧要关头AT&T放弃了与华为合作。要知道，在美国几乎90%的智能手机都是通过运营商渠道销售的，失去运营商的支持意味着华为在美国将举步维艰。

到了2018年，随着运营商和美国政治压力的变化，华为在美国市场的计划变得越来越糟糕，运营商和零售商（包括百思买在内）都不会销售华为的手机产品。尽管如此，华为并没有放弃美国手机市场。

如今，HUAWEI Mate 10 Pro的产品在美国仍有销售，并且华为也向外媒CNET透露，在短时间内并不会放弃美国市场。华为消费者业务总裁余承东在一封电子邮件中表示：“我们致力于美国市场，并希望通过提供世界一流的产品和创新，赢得美国消费者的信任。我们决不会妥协这种信任。”

很明显，华为希望在美国市场取得进展，但是目前看来并没有那么容易。今年2月，美国中央情报局、联邦调查局和国家安全局负责人直截了当地建议所有美国人不要购买或使用华为的产品和服务。而除了手机之外，华为生产的运营商网络设备也遭到美国政府的抨击。

对此，余承东表示：“安全风险问题是毫无根据的怀疑，而且非常坦率地说这是不公平的。如果是基于事实的话，我们欢迎公开和透明的讨论。我们与全球50家运营商中的46家合作，并且拥有很好的安全记录。安全是我们的首要任务之一。”

在此之前，余承东曾表示，无论是否有美国市场，华为都会“跻身世界第一”。（苏航）