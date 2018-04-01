苹果Apple Watch立功：帮助警方解决谋杀案

Apple Watch可以显示时间，可以显示电子邮件和信息，也可以帮助你实现健身目标，现在看来它似乎也可以用来解决犯罪问题。近日在澳大利亚，Apple Watch的数据正帮助当地警方解决一起谋杀案。

案件涉及57岁的受害者Myrna Nilsson，Nilsson于2016年在她在阿德莱德的家中遭到杀害。根据Nilsson的儿媳妇Caroline Nilsson的说法，她声称一群男子在发生路面暴怒事件后，强行进入了他们的家。但是根据受害者Apple Watch的数据，真相似乎并不是这样。

根据法医专家的分析，受害人遭到袭击到死亡的时间在7分钟之内，这表明这是一次“伏击式”攻击，而不是Caroline口中的对抗性攻击，Caroline称她的岳母与路边的一群男子争吵了大约20分钟。

检察官还发现，Caroline在袭击发生后使用她的手机发短信给她的丈夫，并且还访问了eBay，但她之前声称被入侵者绑架和袭击。Caroline是否会被判有罪尚未得到证实，但预计她将于6月13日回到法庭。