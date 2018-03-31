华米OV众旗舰争先斗艳 三月特色新手机回顾

不知不觉阳光明媚、风景宜人的3月就要跟我们挥手而去，虽然我们无限留恋，依依难舍，但是历史的长河依然是奔腾向前。所幸的是，今年的3月异常精彩，三摄旗舰华为P20 Pro、性能之王小米MIX 2S、vivo X21屏幕指纹版、OPPO R15梦镜版、 联想首款全面屏区块链手机S5等一批特色新机先后登场，各有独门绝技，让人回味无穷，下面让我们一起回顾这些新机：

三摄旗舰 华为P20系列发布

从P系列诞生的一刻起，华为就致力于让消费者体会到：即使是轻薄、时尚的手机也能拥有专业的摄影体验。这一次HUAWEI P20系列的推出让梦想成为了现实。HUAWEI P20 PRO首创徕卡三镜头，在继承了P系列的核心DNA之上，将科技与艺术完美结合，带来2018年手机体验的新突破。HUAWEI P20系列从外观艺术设计和耳目一新的渐变配色，到徕卡镜头系统，到AI芯片、智慧摄影系统，倾注华为对摄影探索、美学研究和智慧技术的深厚积累。

华为P系列在提升用户手机摄影体验的路上一直不断开拓创新，勇于尝试。HUAWEI P9系列发布了首个徕卡双摄手机，大光圈模式令消费者体验到了类似单反大光圈镜头才有的背景虚化效果；而HUAWEI P20系列希望更进一步，令消费者在大部分场景下，不需要借助任何辅助设备也能获取更多“类单反”体验。同时我们用科技为摄影护航，通过AI技术实现场景识别模式适配，让每一位举起华为手机的用户都能拍到令他们满意的照片。

华为消费者业务CEO余承东表示：“我们向艺术大师致敬，但不禁锢自己的步伐：P20在使用业界领先的镜头系统的同时，也运用了更强大的AI技术。我们与业界领先的伙伴徕卡携手合作，三代产品不断打磨。在科技使能摄影的路上我们不会停止探索的脚步，作为华为最有积淀的高端系列——P系列也将不断为消费者带来超出预期的新体验。”

此外，华为还发布了与保时捷设计合作的全新产品——PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS，重新定义智慧新奢华。基于保时捷911流体车身设计，一体式极简对称，正反八曲面效果让机身极具动感，凸显出跑车般的速度感。创新屏内指纹，AI芯片麒麟970与徕卡三镜头使其具备强悍的智慧科技与摄影性能。

HUAWEI P20系列主打极光色、樱粉金、宝石蓝、亮黑色等多种配色。其中新推出的极光色采用了创新的渐变配色方案，通过先进的纳米真空光学镀膜技术，在机身背面创造出迷人的渐变色“极光带”。极光色由深至浅层层晕开，似太空般神秘，充满无尽的想象空间，犹如掌间的精美艺术品。

HUAWEI P20系列采用新一代HUAWEI FullView Display屏幕技术，超高屏占比及极窄边框，带来沉浸式视觉感官体验，游戏娱乐更酣畅，显示信息更多，阅读更高效。采用双面玻璃机身设计，玻璃弧度曲线设计符合人体工程学，屏幕与机身浑然天成，持握手感更舒适，更细腻。

HUAWEI P20 Pro搭载了开创性的徕卡三镜头。一枚4000万像素彩色镜头、一枚2000万像素黑白镜头和一枚800万像素长焦镜头，f/1.8+ f/1.6+ f/2.4光圈，打造专业摄影系统。领先的IS0 102400感光度，噪点控制优异，从此无惧暗光拍摄。全新徕卡VARIO-SUMMILUX-H 1：1.6-2.4/27-80 ASPH光学变焦镜头系统，配合华为三摄变焦技术，最高可支持5倍混合变焦，可以更清晰呈现远方美景的细节。HUAWEI P20则配备了1.55um大像素尺寸1200万彩色镜头+2000万像素黑白镜头的新一代徕卡双镜头，拥有f/1.8+ f/1.6大光圈，极大的提升了夜晚相机的感光度，使得夜拍的色彩精准，细节清晰。

HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro均支持960fps慢动作视频拍摄，比240 Fps高出4倍，奇迹般放慢时间的脚步，捕捉到人眼未能得见的场景；在息屏状态下，按两下音量键，可以实现0.3秒快速抓拍，不遗漏每一个精彩瞬间；具备4D预测追焦和零延时快门能力，自动跟踪对焦主体，迅速完成抓拍，能够更快、更准确的持续捕捉移动物体，助你把握住决定性瞬间。

HUAWEI P20系列不是简单堆砌硬件打造出的“性能怪兽”，而是具有“智能之心”的摄影大师。通过AI赋能，HUAWEI P20系列是真正懂用户的随身智慧摄影专家。

华为AI芯片麒麟970大幅提升了手机在图像识别、智能拍照方面的能力，赋予HUAWEI P20系列最新AI能力：AI摄影大师（Master AI）将专业的摄影技巧带入手机中，可以针对不同场景自动选择摄影模式和参数设置，并学习用户拍照习惯，让成像效果更专业；华为AI防抖，解决摄影发展179年以来没有解决的问题，手持防抖时间可长达4秒，清晰夜拍无需三脚架，无论顺光、逆光，都能拍出最佳的效果。同时，还可为用户提供AI摄影指导，专业指导摄影构图技巧，让新手也能得到行家级别的专业摄影效果。

HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro拥有2400万像素前置摄像头，通过AI算法可智能建立3D面部模型，并提供5种独特人像光效，有如你随身陪伴的专业灯光师，让每一张自拍都是影棚级大片。

发布会上，华为与保时捷设计合作的新品PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS压轴亮相，其名称缩写“RS” （Race Sport）代表为赛道而生。这款新品天生即被赋予强悍性能，奢华设计，闪电速度。除了拥有徕卡三镜头之外，突破性的将航天领域的微胶囊散热技术理念引入到手机中。更搭载了华为最新的屏内指纹技术，人体工学设计带来自然的人机交互，悬浮触控智能感知你的存在，一步解锁。同时提供后置指纹识别、人脸解锁，三种解锁方式随心切换，双指纹，双空间设计，打造专属隐私空间。

新品即日起在全球市场陆续上市。HUAWEI P20欧洲售价为649欧元（4GB+128GB）；HUAWEI P20 Pro为899欧元（6GB+128GB）。PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS欧洲售价为1695欧元（6GB+256GB），2095欧元（6GB+512GB）。3月28日新机在国内预售。

性能旗舰 小米MIX 2S发布

3月27日，小米于上海正式发布了小米MIX 2S。作为2018年首款旗舰产品，小米MIX 2S无疑有着极为强悍的硬件配置。高通骁龙845移动平台、最高8GB+256GB的存储方案、无线充电及后置双1200万AI双摄，配上陶瓷机身和5.99英寸18：9比例的三边无边全面屏，其整体实力稳居一线旗舰水准。该机将于3月27日开启预售，4月3日在小米商城及多个电商平台正式开售。6GB+64GB售价3299元，6GB+128GB售价3599元，8GB+256GB尊享版售价3999元并随机附赠小米无线充电器。

外观方面，小米MIX 2S相较于前作主要改变在后置竖排双摄及金属中框。白色版本的银色中框配上背部陶瓷，在手感上表现足够优异，握持感也相对不错。黑色版本的双摄周边一圈为18K金，看上去相当提气。值得一提的是，此次小米MIX 2S未推出全陶瓷Unibody机身，稍显遗憾，不过考虑到防摔方面，这样的举措也无可厚非。

硬件配置上，高通骁龙845移动平台配上三种存储方案，覆盖了三档价位。骁龙845移动平台由10nm工艺制造，采用Kryo 385微架构，四颗大核心最高频率可达2.8GHz，性能相比上一代骁龙835提升25%-30%。GPU方面，骁龙845移动平台内置了全新的Adreno 630图形处理器，不但性能提升不少，功耗也降低了很多。

拍照作为小米MIX 2S最大的进化点，其采用了与小米Note 3相同的变焦双摄方案，12MP广角+12MP长焦配上四轴光学防抖及2X光变，硬实力大大增强。其主摄像头使用索尼IMX363旗舰传感器，像素大小高达1.4μm，支持Dual PD全像素双核对焦功能，结合新增的多个硬件降噪单元，能让暗光逆光拍照更出色。

值得一提的是，此次小米MIX 2S上首秀AI双摄，得益于AI技术的应用，让小米MIX 2S在拍照时可进行25种标签，206个精细化场景智能识别，并提供专业级后期调校。另外，针对商务人士小米还做了特别优化，在拍照时可以智能识别PPT，启用多帧超分辨率合成后保证样片上的文字放大后依旧清晰可见。

同时，小米MIX 2S还可以通过相机来识别外文菜单，拍照即可识别，翻译菜名的同时还能将价格换算成人民币，出国旅游再也不用愁了。

DxOMark给了小米MIX 2S总分97分的成绩，拍照单项101分，并为该机做出评价：“小米MIX 2S在照片类别中拿下了优异的成绩101分，拍照表现与iPhone X并驾齐驱，尤其在弱光下小米MIX 2S拍出了我们看到过的最平滑的图像之一”。

软件方面，小米MIX 2S搭载MIUI 9系统，令人惊喜的是此次AI语音助理——小爱同学，也出现在这部新机上。相较于iOS的Siri，小爱同学权限更大，可以控制应用程序，翻找照片、查询订单等都不是问题。

售价方面，小米MIX 2S6GB+64GB售价3299元，6GB+128GB售价3599元，8GB+256GB尊享版售价3999元并随机附赠小米无线充电器。

该机将于3月27日开启预售，4月3日在小米商城及多个电商平台正式开售。另，小米无线充电器独立售价99元，也将同步登陆小米商城。

屏下指纹+全面屏 vivo X21系列发布

3月19日晚上，vivo在乌镇召开发布会，X21系列手机惊艳亮相，其创新的屏下指纹技术广受关注。位于手机正面的屏幕指纹，没有任何可视的物理结构，使全面屏手机获得非常一体化的外观，是目前全面屏手机中更顺理成章、更自然的解锁方案。

外观方面，vivo X21UD采用了一块19：9比例的新一代OLED全面屏，vivo的正面“刘海”区域较短，对视觉的影响与干扰也被降至最低。当然，有弊有利，这种方案为我们带来了顶部及左右三边极窄的边框，官方标示，左右边框仅为1.6mm，而其整体屏占比高达90.3%

背部质感比以往的金属材质来得更为强烈。其色彩通过玻璃底部镀膜的方式展现，贴膜采用了镀膜+丝印的色彩处理工艺，带来了独特的玻璃光泽效果，在不同的光线下会映射出道道流光，质感满满。

拍照方面，此次vivo X21UD采用2x1200万像素（2400万感光单元）的传感器，全像素双核极速对焦，拥有2400万个感光单元，可以进行2400万像素拍摄。对于用户来说，这样的镜头感光面积更大，对焦速度也相当给力，实际使用中能极大的弥补我们技术方面的不足。

和vivo X20Plus UD一样，X21UD采用了相同的屏幕指纹识别方案。简单来说就是利用了光电反射技术，由专门适配OLED屏幕的RGB Pixel发出光线，当这些光线穿透0.68mm厚度的玻璃盖板到达手指时，手指纹路不同导致反射光线不同。不同的反射光线再次穿越屏幕到达指纹Sensor，从而实现屏幕识别。

除了优秀的外观设计和先进的屏下指纹识别外，该机还加入了人工智能Jovi AI。能够根据用户使用及操作习惯，智能预测和识别不同的使用场景，实现智能调取，后台顺畅切换，大幅提升游戏性能。

价格方面，vivo X21起售价2898元，3月24日开售，vivo X21屏幕指纹版售价3598元，3月28日开售。

全新设计 OPPO R15发布

3月19日上午，OPPO在北京举办了媒体沟通会，为自家新品OPPO R15预热。事实上，OPPO已经在不久前陆续曝光了这款新手机的外观和配置信息，所以这款手机的最终售价也就成为了唯一一处值得期待的地方。

作为2018年的开年新作，OPPO R15在设计上采用了全新的元素，后壳材质由原有的金属材质改为玻璃，外观看上去更加活泼。此外，OPPO还在这款手机上首次采用了渐变式色彩的玻璃后壳与陶瓷后壳，顺势拔高了这款手机的定位。

配置方面，标配版OPPO R15与梦镜版OPPO R15并无太大区别，二者均采用6.28英寸超视野全面屏，辅以6GB运存与128GB存储。不过在电池容量方面，标配版OPPO R15的电池容量为3450mAh，而梦镜版OPPO R15为3400mAh。

OPPO R15配置

OPPO还在发布会上强调了其与腾讯游戏联合建立的创新实验室。目前OPPO R15已经针对《绝地求生：刺激战场》手游做了改进，针对高空多人跳伞、高倍镜射击、复杂地形植被、驾驶车辆等复杂游戏场景进行了底层的深度优化，使游戏流畅性大幅度提升。

OPPO R15优化游戏体验

另外，OPPO还与商汤科技联合打造了OPPO AR开发者平台，首批进驻的超级App有京东与《王者荣耀》，OPPO表示未来也会有更多的厂商进驻该平台，共同推进AR应用的普及。

OPPO R15售价

OPPO在媒体沟通会上正式公布了OPPO R15的售价。其中采用联发科P60处理器的标配版共有三种配色，分别为星空紫、热力红和雪盈白，售价为2999元。采用骁龙660 AIE处理器的OPPO R15梦镜红版与陶瓷黑版售价分别为3299元和3499元，4月1日正式开售。

千元水桶机 红米Note 5

3月16日，红米Note 5在北京健壹景园正式发布。作为千元档位的新秀，相信诸多粉丝对于这款产品期待已久。无论是首秀的高通骁龙636，还是强势的AI双摄，无不击中消费者的痛点。该机的海外版在印度市场销量口碑双爆棚，同时在MWC2018上也荣获了奖项。即日起在小米官网及电商平台可进行预约，3月20日上午十点正式开售，3GB+32GB售价1099元，4GB+64GB售价1399元，6GB+64GB售价1699元。

外观方面，此次红米Note 5配备了一块5.99英寸18：9比例的全面屏，分辨率为2160X1080。三段式金属机身沿袭了红米5的设计风格，黑、金、蓝、粉四种颜色可选，整体颜值相当不错，相信无论是年轻人还是年长者都会满意。

硬件配置上，红米Note 5首发高通骁龙636处理器，提供3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+64GB三种存储方案。这块芯片采用14nm工艺，8个kyro 260核心，CPU时钟速度最高可达 1.8GHz，相较于骁龙630，骁龙636的整体性能提升了40%。

作为前期宣传最大的亮点，后置AI双摄可是红米Note 5最令人期待的功能。竖排双镜头为500像素+1200万像素。其主摄像头为Dual PD双核对焦，1.4μm大橡塑，f/1.9光圈。500万像素的副摄像头用于获取景深信息，辅以虚化。林斌在现场为我们带来了红米Note 5与多款相机的样张对比，看来此次暗光拍摄方面该机的硬实力极为强悍。

得益于AI智能算法，红米Note 5可以精确的识别人物轮廓，在人像模式中的表现非常惊艳。自动HDR与前置柔光灯的加持令其自拍实力如虎添翼，也难怪林斌在现场表示，红米Note 5绝对是千元机里的拍照专家。

总得来说，红米Note 5无论是颜值还是硬件方面都诚意满满，4000mAh的电池就问你怕不怕，无论是当备机还是主力机都相当靠谱。该机将于3月20日上午10点在小米商城及多个电商平台同步开售，3GB+32GB售价1099元/4GB+64GB售价1399元/6GB+64GB售价1699元。

前置2400万相机 华为nova 3e发布

3月20日消息，今日华为nova 3e在国内正式发布。跟此前预期的那样，该机依然由高人气偶像张艺兴和关晓彤代言，主打高颜值爱自拍。

华为nova 3e采用了目前非常流行的带刘海全面屏设计，圆角切割技术，潜望式微听筒、定制微型摄像头与多频段合一天线设计，让该机的颜值爆表；视网膜级高清显示与超高色域屏幕媲美好莱坞数字影院标准，刷新了你的“视”界观。背部采用了独具匠心的双星轨设计。该机还保持了轻薄的设计，厚度仅为7.4毫米，重145克。

该机前置2400万自拍镜头，搭配全球首发的索尼2400万传感器IMX576，细节纤毫毕现。其采用最新一代裸妆美颜算法，针对不同肤色深度优化，打造水润肌肤，3D立体塑颜让五官更分明妆容更立体；美瞳效果让你的眼睛看起来通透有神，独特的秀发柔顺算法，随时随刻拥有瀑布般光泽的秀发。而性别识别功能，可为男生保留胡须等细节。值得一提的是，该机还拥有趣味变妆、百变背景、分身自拍、异地同框等创意模式，让你享受拍照的乐趣。

其后置1600万主镜头+200万专业虚化双镜头，不错过每个焦点瞬间。人像模式和大光圈模式，有效凸显主体，虚化效果更自然。同时还支持先拍照后对焦，让拍照更任性、自由。

值得注意的是，它还支持人脸解锁功能，支持智能语音功能，语音识别正确率超95%；支持智慧出行，吃喝玩乐，情景智能轻松搞定。

华为nova 3e内置具有学习功能的EMUI8.0系统，支持一键分屏，办公娱乐两不误，配备游戏助手，保障游戏流畅运行，拒绝卡顿、拒绝延迟、拒绝打扰。内置4GB+128GB存储组合，支持智能内存管理，支持9V2A快充，以及隐私空间2.0。

华为nova 3e有两个版本，4GB+64GB售价为1999元，4GB+128GB售价2199元，有黑、粉、蓝、金四种配色，3月20日18点08开启预售，3月27日10：08上市。在新品发布的同时，华为还宣布nova 2S降价，6GB+64GB降至2799元，6GB+128GB降至3099元。

骁龙636+6GB 魅蓝E3发布

在这个新机多如牛毛的3月，魅蓝也参与到新产品发布的阵列中。3月21号下午，魅蓝如约在北京发布旗下今年第二款手机——魅蓝E3。相比上一代，魅蓝E3的外观设计、性能配置、拍照和各项功能体验都发生了巨变，绝对是同类产品中的精品之作。

今年是全面屏设计全面普及的一年，魅蓝E3自然不能落于人后。该机搭载5.99英寸18：9全面屏，分辨率为FHD+级别的2160×1080像素。手机背面采用全金属机身设计，U型天线增强整机一体性，全金属纳米注塑工艺让触感更佳。魅蓝E3拥有香槟金、磨砂黑和丹青三种配色，其中丹青为主打配色，魅蓝还联合中航文化为军迷青年带来魅蓝歼20定制典藏版/限定版。

魅蓝E3延续S6上的全面屏0.1操作体系，包括侧面指纹传感器、Super mBack和压力感应等。E3将mBack与屏内压感小圆点结合，通过多个维度带来完整和易上手的手势交互。比如，轻触小圆圈返回、重按实现Home键功能；横向滑动底栏，可切换后台应用；从底栏向上划动，可呼出后台多任务。

性能是魅蓝E3的卖点之一，该机搭载高通骁龙636移动平台，其采用八核心双丛集设计，分别为主频1.8GHz的Kryo 260性能丛集和1.6GHz的效率丛集，图形处理器升级到Adreno 509，配备X12 LTE。官方表示，魅蓝E3相比E2部分性能提升高达50%，功耗降低17%。

和之前李楠爆料的一致，魅蓝E3在同价位手机中少见地标配了6GB大运存，其采用最新的LPDDR4X标准，速度、带宽、能耗比等多方面都有所提升。

另一大卖点则是拍照。具体的，魅蓝E3后置1200万+2000万像素双摄，其中1200万像素主摄采用HTC U11和谷歌Pixel 2同款的索尼IMX362 CMOS，F1.9光圈，1.4μm单位像素面积，6P定制镜头等，副摄像头则升级为2000万像素的IMX350。该机支持Dual PD全像素双核对焦技术，加入全新的虹软算法方案，能够实现2.5倍无损变焦。

前置方面，魅蓝E3搭载800万像素自拍镜头，配备F2.0光圈，同样拥有虹软美颜算法，可自动学习人像轮廓信息，让磨皮更加均匀，还有FaceAE面部亮度智能增强技术加持。

其他方面，魅蓝E3运行基于Android 7.1的Flyme 6.3操作系统，内置3360mAh电池，支持最高10V/2A/20W的Super mCharge快充。根据官方数据，仅需30分钟，魅蓝E3即可完成53%的充电，而且温升相比上一代更低，安全性更高。

魅蓝E3现已开启预约，6GB+64GB版售价1799元，6GB+128GB版价格为1999元，将于3月31号正式首销。

全面屏大电池千元 努比亚V18发布

3月22号下午，努比亚在北京召开2018年首场发布会，正式推出千元全面屏手机——努比亚V18。努比亚V18虽价格仅千元，但各方面表现都非常给力，大尺寸全面屏、大内存、大电池、AI美颜、人脸解锁以及全面屏单手操控方案等，亮点十足。

努比亚V18

努比亚V18的造型较为圆润，背部3D镭雕流畅曲线、金属色字符logo细节精致，侧边新增语音助手按键，支持一键语音通话。该机拥有曜石黑、太空金、星云红和象牙白等多重配色，其中象牙白版本需要等待一段时间才能上市。

努比亚V18

努比亚V18搭载一块6.01英寸18：9全面屏，分辨率为1080×2160 FHD+级别，屏幕像素密度为403ppi，NTSC色域达85%，显示效果清晰自然。得益于全面屏紧凑设计，V18的屏占比高达86.25%，屏幕采用incell制造工艺，视野更广阔。

续航方面，努比亚V18内置4000mAh大容量电池，辅以NeoPower3.0动态优化系统，通过优化系统以及高性能低功耗的硬件，将能效发挥到极致，使得电量消耗降低11%，视频游戏时间提升20%。此外，该机还可以为其他支持OTG的手机进行充电。

努比亚V18

拍照一向是努比亚手机的强项，V18后置1300万像素摄像头，支持PDAF相位对焦技术，对焦速度快至0.1s。当然，NeoVision7.0影像引擎也必不可少，星轨、多重曝光、光绘、慢门、克隆相机和时光相机等多种好玩实用的相机功能一个不少。

努比亚V18

对应的，努比亚V18前置一颗800万像素摄像头，光圈为F2.0，支持AI智能美颜和十级美颜调节，通过AI智能算法，能够使磨皮、美肤、去眼袋等多种美颜效果融为一体，后期还有百级美颜和多种滤镜加持。

努比亚V18

性能上，努比亚V18搭载2.0GHz的高通骁龙625八核处理器，同时配备4GB运存，辅以64GB存储空间。运行nubia UI 5.1（V18定制版）系统，拥有更多智能体验：努比亚漫游、会议模式、涡轮加速、红包提醒、超级截图、微信分享大视频、熄屏支付等。此外，其还内置基于AI人工智能技术独家研发的NeoSmart引擎，让手机拥有强大的自学习和自我进化能力。

其他方面，努比亚V18支持人脸解锁方案，只需抬起手机点亮屏幕即可完成解锁；内置全新的小牛语音，可通过独立的小牛语音按键发送语音指令，系统会根据语音指令智能查找联系人或开启应用，并且支持语音实时转文字和方言识别模式；加入全面屏单手操控解决方案——逆世界，将常用功能或最新信息以创新形式排列，单手即可快速浏览与操作。

努比亚V18仅4GB+64GB一个版本，售价为1299元。即日起该机开启预约，将于3月29号正式首销。

华为畅享8系列齐发

3月29日，专为年轻消费者量身定制的千元精品华为畅享8系列，于古城西安交通大学思源体育馆正式发布，该系列包括：华为畅享8、华为畅享8 Plus、华为畅享8e三款新品。华为畅享8于3月29日下午16：08首销，3GB+32GB版本售价1299元，4GB+64GB版本售价1499元；华为畅享8 Plus将于4月3日首销，4GB+64GB版本售价1699元，4GB+128GB版本售价1899元；华为畅享8e将于4月15日首销，3GB+32GB版本售价1099元。

华为畅享8系列售价

华为畅享8：5.99英寸全面屏

面对年轻用户用机需求的不将就，华为畅享8采用5.99英寸高清全面屏，18：9新比例更宽广的视野范围让游戏、观影，以及一键分屏体验全面升级。

拍照方面，华为畅享8后置1300万+200万像素高清双摄镜头，可实现7级虚化双摄效果，让照片更有层次感。面对年轻人关注的自拍，华为畅享8前置了800万像素摄影头，配备的智能柔光灯，支持手动三级调节，智能两级调节，配合智能美颜，逆光、暗光自拍也能美出新高度。

华为畅享8

华为畅享8 Plus：高清四摄

作为新品系列的千元“旗舰”，华为畅享8 Plus以奢华的硬件配置，为年轻用户带来了超出千元机预期的用机体验。在发布会现场的火爆手游电竞环节，华为畅享8 Plus采用的5.93英寸FHD+全面屏优势得到淋漓尽致的展现，细腻的画面显示，18：9新比例超宽视野，加之麒麟八核处理器，4GB大内存，4000毫安时大电池强劲性能助力，畅爽的用机体验让职业选手战的过瘾，让观众看的尽兴。

华为畅享8 Plus选用的高清四摄镜头方案，前置1600万+200万高像素双摄镜头，后置1300万+200高清双摄像头，无论是自拍还是景观拍摄均带来了1+1>2的体验提升。同时人像图形处理更自然，背景虚化更具艺术气息，虚实之间捕捉到更精彩瞬间。此外还加入了手势拍照，乐趣AR等功能，让自拍更有趣。

华为畅享8 Plus

华为畅享8e：音频迎创新 视听体验更畅快

华为畅享8e则在音频上进行了大胆尝试，让千元机听觉体验迎来新高度。创新加入的口袋音响功能，配合5.7英寸高清全面屏观影，视听体验更畅快。实时耳返功能，让手机K歌时能获得如舞台上的耳返效果。另外，后续升级的协同播放模式还允许多台华为畅享8e共同播放同一首歌的不同声道，享受手机带来的立体环绕式音乐效果。

华为畅享8e的拍照表现也十分诱人，后置1300万+200万像素主副镜头搭配协作，让照片背景虚化效果层次感分明，且边缘过度自然。前置500万像素镜头搭配10级美肤功能，让自拍更真实自然。前置的智能柔光灯既可智能提供柔光方案，也可以手动调节亮点，从此不惧暗光、逆光环境自拍。

华为畅享8系列

华为畅享8系列还加入了一系列智慧功能。人脸解锁功能，看一眼屏幕便能瞬间“刷脸”解锁。指纹4.0，熄屏状态下指纹解锁速度可达0.3S，同时还支持指纹支付、指纹拍照等多种快捷应用。而三卡槽一体化设计，让用户既可扩展最大256GB microSD存储卡，又可实现双卡双待全网通。

为了满足年轻用户不随波逐流个性的审美，华为畅享8系列三款新品虽然都拥有“黑、金、蓝、粉”多彩配色方案，但不同的工艺与材质造就了不同气质。发布会体验区，畅享8蓝、粉配色版采用的IMT后壳工艺，搭配中框NCVM真镀工艺，炫彩亮丽抢夺众人眼球，舒适的握感赢得无数媒体好评。而华为畅享8 Plus的金属机身配合柔性喷砂工艺，更显精致华丽。华为畅享8e蓝色、黑色、金色为哑光喷涂，粉色为高光喷涂，使手机简约时尚，让人一见倾心。

华为畅享8 Plus助力 现场电竞环节火爆

华为畅享8系列三款新品不仅传承了“华为品质“与创新基因，更以年轻用户需求为核心深度贯彻了华为精品战略理念，凭借青春、个性的多彩外观设计，及智慧、流畅的操作体验完成了一次千元机“革命”。

三星S9/S9+国行发布

继MWC2018前夕全球亮相外，三星S9/S9+在颇为重视的中国市场再一次登台。3月6号晚，三星在广州海心沙召开新品发布会，国行版三星S9/S9+和国内消费者正式见面。和国际版的S9/S9+基本一致，国行版S9/S9+相比上一代得到了全方位的提升，一起来看看它的具体表现。

三星S9/S9+

外观上，三星S9/S9+延续全球独家的全视曲面屏设计，双面玻璃加合金中框的造型依然是满满的高颜值。具体的，三星S9配备18.5：9比例Super AMOLED 5.8英寸显示屏，S9+则为6.2英寸显示屏，两者分辨率均为1440×2960，并支持自适应对比度增强功能。据国外专业测试机构评测，三星S9/S9+的屏幕是迄今为止最好的消费电子产品显示屏。

配色上，三星S9/S9+拥有谜夜黑、莱茵蓝和夕雾紫三款配色，其中夕雾紫为今年主打的配色。上代产品上屡遭诟病的指纹键移到摄像头下方，解锁体验更佳。另外，三星S9/S9+延续IP68级防尘防水能力以及3.5mm耳机接口。

硬件上，三星S9/S9+不出意外地搭载了骁龙845处理器，S9内置4GB运存，S9+为6GB运存。另外，三星S9/S9+运行Android 8.0系统，支持蓝牙5.0，S9配备3000mAh电池，S9+则配备3500mAh电池，支持QC 2.0快速充电。

拍照是这次三星S9/S9+的一大卖点。其中，三星S9后置1200万像素单摄，S9+则配备1200万像素广角+长焦双镜头，支持双OIS光学防抖，其中主摄像头支持F1.5和F2.4光圈值切换，增强弱光拍摄能力以及在强光下的拍摄效果。而且，三星S9/S9+还加入了超疾速全双核传感器和拍摄专用的独立动态存储器，并支持拍摄720P格式下的960fps超慢动作视频。

动态萌拍功能

其他功能上，三星S9/S9+加入了全新的动态萌拍功能，用户可将自拍制作成动画表情，功能比iPhone X更强大。三星还改进了S8上的虹膜识别功能，智能扫描功能提供混合式的面部+虹膜扫描解锁功能，通过面部特征和虹膜信息来实现更精准、迅速的面部识别。而且，三星S9/S9+对智能健康监测功能进行了全面升级，新设备直接内置了增强的光学传感器，能为用户提供更丰富、更准确的健康状况信息。

配件方面，三星S9/S9+配备了AKG调优的立体双扬声器，而且依然附赠AKG调音耳机，在视听方面更加出色。此外新款的DeX拓展坞也一同推出，其设计从立置变为横置，当S9及S9+连接显示器后，手机可作为触摸板使用，比以往更为方便。

三星S9拥有64GB/128GB两个内存版本，国行售价为5799元/6099元；S9+拥有64GB/128GB/256GB三个内存版本，国行售价为6699元/6999元/7599元。