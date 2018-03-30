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iOS 11.3封杀第三方快充 深圳厂商秒破解

iOS 11.3封杀第三方快充 深圳厂商秒破解
2018年03月30日 10:47 手机中国
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　　3月30日凌晨，苹果公司推送了iOS 11.3正式版更新。iOS 11.3支持更逼真的增强现实体验的ARKit 1.5、iPhone电池健康（Beta版）、iPhone X专属的新款Animoji、Apple Pay交通卡等重磅功能，但也带来了一个坏消息，第三方USB PD快充惨遭封杀。

第三方QC转Ligtning数据线第三方QC转Ligtning数据线

　　苹果在去年发布的三款iPhone（iPhone 8、iPhone Plus、iPhone X）均支持USB PD快充，半小时可充满50%的电量，但必须搭配苹果官网的C to Lightning快充线和USB PD充电器使用，官方C-Lightning快充线价格为188元，快充充电器价格为388元，合计576元，都够买一个Android百元机了。

　　最气的是，苹果不开放C to Lightning线缆的MFI认证，所以我们除了购买原装线外，无计可施。这当然难不倒国内的大神们，国内团队很快做出了QC转Ligtning线，连PD充电器都不要，售价仅数十元，只需搭配廉价的QC3.0快充充电器就可以对三款新iPhone进行USB PD快充。

第三方QC转Ligtning数据线第三方QC转Ligtning数据线

　　正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，随着3月15日iOS 11.3 beta更新后，苹果就全面封杀了第三方快充线，不过，仅仅10天之后，深圳厂商C-Force推出的CC06 QC转Ligtning线就再次让iPhone支持了USB PD快充，CC06采用了Flash技术，据说能从根本上解决苹果升级带来的兼容性问题，这对于刚刚升级iOS 11.3正式版的iPhone用户绝对是一个好消息。

苹果快充第三方
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