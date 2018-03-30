都是安卓系统+骁龙845，中国游戏手机如何逆袭?

去年的10月份，京东携手全产业链合作伙伴在京举行“京东游戏手机产业联盟暨游戏手机标准发布会”，正式推出了业界期盼已久的游戏手机标准。此次发布会明确了游戏手机的定义，即游戏手机是京东手机细分品类之一，能够满足主流手游电竞级体验的运行需求，并且在用户体验上有针对性优化或设计的智能手机产品。

游戏手机的发展

其实游戏手机的概念由来已久，譬如早期在2003年诺基亚公司推出的一款个性手机诺基亚3300，突破其原有手机的样式，以游戏操纵方便为模板而设计，该机为世界上最早出现的非智能游戏手机。随后，诺基亚推出的N-Gage系列，开创了一条崭新的道路，对于当时方兴未艾的移动游戏产业，N-Gage的推出算得上一个大胆尝试，对移动游戏的未来具有重大的影响。

随后，诺基亚以著名的S60系统为操作平台推出了以N-Gage为模版，推出了N-GageQD。此外，同时期还有LG KV3600、三星sph-g1000 GPang、sph-b5200、三菱D800iDS、索尼爱立信F305c等一系列以游戏体验为核心的游戏手机，此后，索尼爱立信还推出一款名为XPERIA PLAY Z1的专业游戏手机，搭载Android 2.3操作系统，键盘上中间多出一块小型触摸板，可以用来替代摇杆，整个机身有 13 个按钮参与游戏控制。

索尼爱立信Z1

新一代游戏手机理念

相比之前的游戏手机，新一代的手机游戏模式不同了，联网，组队，更重视社交属性，另外也有很多依赖手机硬件渲染的游戏不断出现，新的游戏需求已经变了，并且已经成为了热门需求。艾媒咨询发布的《2016-2017中国手机游戏市场研究报告》显示，2016年中国手游用户规模已达5.23亿，这意味着，超过1/3的中国人都在玩手游，游戏手机产业蓬勃发展。

与此同时，用户在使用游戏手机的过程中也面临标准缺失带来的痛点，时下的手机主要有什么地方满足不了游戏控？比如游戏卡顿、发热、续航、触屏感知、外联设备、来电断网、发热后自动降频等。因此，用户需要一个游戏手机细分化选择标准，行业需要一次手游领域的融合定局。

目前市场的游戏手机

在现在市场游戏手机定义下，针对游戏推出的新的两款手机，只有nubia红魔电竞手机和黑鲨电竞手机。在此前的MWC2018展会上，努比亚曾展示了一台尚未完工的电竞手机。3月26日，努比亚智能手机总经理倪飞晒出了旗下首款电竞游戏手机，在微博发文的小尾巴中显示该机名为努比亚红魔电竞手机。

根据传闻看，努比亚游戏手机外观方面采用具有科技感与酷炫灯光效果搭配的超跑级外观设计，机身内置了四个风扇，并针对普通手机的散热弊端研发了四大创新散热技术，具体包括风冷、近黑体、碳纳米材质、立体风洞切面结构等。配置方面，努比亚红魔电竞手机可能会搭载高通骁龙845处理器，内存有望配备8GB。

而同样在3月26日，黑鲨游戏手机官方宣布旗下新机将搭载高通骁龙845移动平台，号称是“第一款真正的游戏手机”，目前黑鲨游戏手机已经现身安兔兔数据库和GeekBench跑分网站，其代号为“BlackShark”，型号为SKR-A0，配置方面，除了搭载高通骁龙845处理器外，它还配备了8GB超大内存，运行安卓8.0系统。

据了解，黑鲨游戏手机会针对游戏场景做出针对性优化和调整，以满足游戏玩家的需求。此外，还有消息表示黑鲨游戏手机是由小米参与投资的南昌黑鲨科技有限公司打造。目前，这两款游戏手机的发布时间还没有确切消息，不过此前，努比亚手机总经理倪飞曾透露MWC上亮相的游戏手机将会在中国和欧洲同步亮相，相信很快就会和大家见面。

游戏手机仍然存在的一些疑惑

一直以来，游戏手机都在质疑声中发展，既然定义为游戏手机，就必然要经受大家的质疑。首先，机身体积应该如何调和？大家都知道，玩游戏的时候，大屏幕往往能获得更大的视野，获得更佳的游戏体验，屏幕做大了机身自然也会跟着变大，即使现在流行的全面屏设计能够缓解这一问题，但不足以完全解决这个问题，现阶段，机身体积如何调和依然是厂商们需要解决的问题。

MWC上展示的nubia电竞手机，带有四个风扇

其次，目前的游戏手机仍然基于安卓平台，开源化的特性导致安卓系统在功耗和电池容量始终是矛盾的， 游戏手机最重要的就是长续航，毕竟很多电竞类的游戏一盘就需要几十分钟甚至一个小时，续航跟不上将大大影响游戏体验，这样往往还要很大的机身，厂商又该如何兼容便携性？另外，手机芯片平台最顶级的也就是安卓+骁龙845，如果是这样的参数，和普通旗舰手机能做出什么差别？

黑鲨手机跑分图泄露

这一切都是摆在游戏手机面前无法绕过的问题。

手机毕竟是通讯工具，是否有那么迫切在手机上榨干性能来实现乐趣？愿意为这埋单的人，在我们看来毕竟是小而美。目前来看，市场前景有点并不明朗。如果像nubia那种体型有些过大的手机，感觉更适合在电竞场所使用，外出携带感觉有点累赘，或者只能放背包里面。而黑鲨手机仍然处于保密阶段，不太好判断。

不过仍然可以保持期待的就是，结合京东的游戏手机互联网包销模式，毕竟现在电商手机出货量里面，京东占据了半壁的江山。如果京东有意要推动这一个细分领域手机的发展，后劲估计更足，就让我们拭目以待。