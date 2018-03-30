外媒评价Mate RS保时捷版：华为进军奢侈品手机市场

2018年3月27日晚，华为在法国巴黎举行P20系列发布会，期间有一款Mate RS出现，新浪手机已经对这次发布会进行过报道，现在，我们来看看外媒怎么看这款定位奢华的手机产品。

近几年华为不仅以相对合理的价格销售可观的大众手机，而且也致力于进军奢侈品手机市场。

华为Mate RS就是华为与高端时尚品牌保时捷共同设计推出的一款手机，它与P20和P20 Pro完全不同，他增加了许多令人兴奋的功能，以彰显它奢侈品的定位。

手机尺寸方面，华为Mate RS略高于P20，但比P20 Pro更短，更窄，略厚于两款手机。

它搭载了一块6英寸18：9的全面屏，屏幕分辨率是2880*1440，像素密度达到538ppi，同时也是一款曲面屏手机，但没有iPhone X上的刘海屏设计。

它同样配备了P20 Pro的后置三摄像头，是由4000万像素的彩色摄像头+2000万像素的黑白摄像头+800万的长焦镜头组成。

它配备了创新性的屏下指纹识别技术，同时还内置了一个后置指纹识别传感器，位于摄像头与保时捷logo之间，可以通过两种方式扫描指纹。

华为Mate RS保时捷版在全球范围内提供黑色外观，在中国大陆销售一款全新的红色外观。

售价方面，256GB内存售价为1695欧元，512GB内存售价为2095欧元。两个版本都配备6GB RAM，其他配置与P20 Pro相同。