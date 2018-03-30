vivo X21屏幕指纹版4月1日再批量销售

本文来自手机之家

3月19日晚，vivo在杭州乌镇发布了最新旗舰vivo X21系列，引发了众多数码爱好者和广大消费者的关注，其中搭载了最新指纹识别技术——屏下指纹识别技术的 vivo X21屏幕指纹版更是成为了此后数码圈内的热议对象。终于，在3月28日，vivo X21屏下指纹版迎来了正式发售，如预想的一样，这款机子的首销场面异常火爆，几个小时内，充足的备货就被热情的消费者们一抢而空。

在众多厂商们争相上市新品、手机可选择范围堪称广阔无垠的今天，vivo X21屏下指纹手机究竟凭借着什么能在一众繁杂机型中脱颖而出，做到如此受消费者青睐呢？

技术创新，vivo X21兼备优质外在和内在实力

面对目前依然同质化相当严重的市场，vivo仍在致力于为消费者带来既符合时尚潮流，又极具新鲜感的好产品。

在外观上，vivo紧跟潮流，牢牢把握消费者审美需求，给手机正面搭载了一块今年最流行的新一代19：9比例“凹槽全面屏”，为了让这块屏幕能带来最佳的视野和观感，vivo特地为其打造了极窄的边框，并搭配P3广色域。背部则为手感温润、视觉效果上佳的的3D玻璃材质，另外还辅以了三种潮流配色供消费者选择，让X21成为颜值与手感都绝佳的时尚单品。

在技术创新上，此次vivo X21更是首发了目前行业唯一量产上市的屏幕指纹技术。这一技术的完美体验来源于vivo屏幕指纹专利对核心准直层难题的解决，让vivo X21拥有更一体时尚外观的同时，指纹体验也不输传统指纹，同时还实现了支付级的指纹安全，引领未来趋势。

在全面引领新一代全面屏设计与屏幕指纹趋势的同时，vivo X21在AI上也实现全面突破。硬件上首发了高通AIE多核异构AI处理器，搭配vivo在AI上数代的研发，实现了AI的全新技术成果——Jovi智慧场景。Jovi智慧场景可以智能的服务消费者的各种使用场景，例如AI拍照、AI智慧场景、AI智慧引擎、AI游戏引擎等，让你的X21越用越懂你，越贴心。

注重核心卖点升级，vivo X21为消费者带去更好的使用体验

除了用技术创新带来全新体验外，贴心的vivo 还在已然表现不错的基础上，对X21的游戏和拍照性能进行了进一步的升级。

vivo X21屏幕指纹手机的前后置都采用了2*1200（2400万感光单元）摄像头，并且主相机依然支持上代产品颇受好评的全像素双核对焦功能。于此同时，还难得地加入了P3色域，在成像质量上既能做到优秀的色彩还原，又能呈现良好的虚化成像效果。

游戏性能方面，vivo X21屏幕指纹手机除了在硬件上下猛料，6GB+128GB内存保证游戏能够快速、流畅之外，还在软件层面进行了很多优化，在新机上新加入了智能调整资源、免打扰等贴心功能，助力用户获得更畅快的游戏体验。

历代优质产品为品牌攒下好口碑，专注创新为品牌赢得新关注

除了产品本身优越的条件之外，vivo X21屏幕指纹手机之所以能够如此火爆还得益于vivo自身的品牌价值和市场口碑。

从发售初代产品到现在，vivo一直在为市场、为消费者带了新奇而实用的产品，保障消费者利益的诚恳用心在多代产品的推出过程中累积下了不错的用户口碑。而近年来，vivo又坚持探索与创新，前段时间推出了震撼力极强的概念机APEX又赢得了不少的关注，自然而然，市场对vivo新机的热情难免高涨。

以上种种，都表明了vivo X21屏幕指纹手机确实有热卖的实力和魅力，vivo X21屏幕指纹手机的火爆首销场面也充分证明了vivo坚持洞察消费者痛点、坚持走科技创新道路的正确性。想上手体验X21 屏幕指纹手机，手速却不够快的用户们也不用着急，4月1日0点vivo X21屏幕指纹手机将开放二轮销售，喜欢的朋友们可以去购买。